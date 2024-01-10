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提升觀音產業園區消防意識 桃消辦廠商競技大賽超吸睛

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為提升觀音產業園區內工廠及附近居民的消防安全，觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會秉持著回饋社會的理念，今捐贈各式救災器材給桃園市消防局第三大隊草漯分隊，而消防隊也把握機會，召集觀音產業園區內廠商一起參與「消防競技大賽」，提升消防意識

桃園草漯消防分隊位於觀音區樹林里的觀音產業園區內，近年來持續蓬勃發展，消防隊救災能量也面臨挑戰；消防人員除各式各樣的訓練外，搭配更強大的救災器材，更能保障廠區內及附近居民的安全。

觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會今捐贈許多實用物品，包含電動破壞器材、車禍救助器材、防火毯、化學防護衣及繩索等相關器材，特別能針對觀音區內快速道路經過，且同時有工業區及住宅區的特性予以補強，由消防局第三大隊大隊長簡慈彥代表受贈。

草漯分隊表示，觀音產業園區及樹林社區平時熱心公益，對於公共事務不落人後，今除了捐贈救災器材外，也同時召集觀音產業園區內廠商，共同參與草漯消防隊舉辦的廠商消防競技大賽，透過各式競賽項目包括消防衣著裝、消防栓操作射水、CPR急救技能及AED操作等，除提升產業園區消防意識外，同時互動培養感情，有效增加區內區域聯防效能。

草漯消防分隊召集觀音產業園區內廠商參與消防競技大賽，透過各式競賽項目包括消防衣著裝、消防栓操作射水、CPR急救技能及AED操作等提升消防意識。圖／草漯消防分隊提供
草漯消防分隊召集觀音產業園區內廠商參與消防競技大賽，透過各式競賽項目包括消防衣著裝、消防栓操作射水、CPR急救技能及AED操作等提升消防意識。圖／草漯消防分隊提供
觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會今捐贈各式救災器材給桃園市消防局第三大隊草漯分隊，而消防隊趁勢召集園區內廠商參與「競技大賽」提升消防意識。圖／草漯消防分隊提供
觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會今捐贈各式救災器材給桃園市消防局第三大隊草漯分隊，而消防隊趁勢召集園區內廠商參與「競技大賽」提升消防意識。圖／草漯消防分隊提供
觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會今捐贈許多實用物品，包含電動破壞器材、車禍救助器材、防火毯、化學防護衣及繩索等相關器材，由消防局第三大隊大隊長簡慈彥（左）代表受贈。圖／草漯消防分隊提供
觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會今捐贈許多實用物品，包含電動破壞器材、車禍救助器材、防火毯、化學防護衣及繩索等相關器材，由消防局第三大隊大隊長簡慈彥（左）代表受贈。圖／草漯消防分隊提供
觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會今捐贈各式救災器材給桃園市消防局第三大隊草漯分隊，而消防隊趁勢召集園區內廠商參與「競技大賽」提升消防意識。圖／草漯消防分隊提供
觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會今捐贈各式救災器材給桃園市消防局第三大隊草漯分隊，而消防隊趁勢召集園區內廠商參與「競技大賽」提升消防意識。圖／草漯消防分隊提供

觀音 桃園 意識 消防員

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