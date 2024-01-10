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沒闖紅燈卻挨罰？基隆男收「陌生人騎愛車」罰單 才知道機車曾被人偷騎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市簡姓男子偷走楊男停在停車格的機車，急速騎走代步，還在1分鐘後闖紅燈，半個多小時後把機車停回原位。楊男事後照常騎用機車，直到10多天後收到「紅單」，才知道車曾被偷。檢方偵查後，起訴簡男共涉犯3件竊案，基隆地方法院依竊盜罪判應執行8月徒刑。全案可上訴。

判決指出，簡男今年2月26日凌晨1點50分，在基隆市仁愛區南榮路117巷11弄機車停車區，偷走楊男的機車，1分鐘後騎到南榮路64巷口闖紅燈，急駛逃離現場，並在同日凌晨2時30分左右，把機車騎回原本停放的地方。

楊男在10多天後，收到名下機車違規闖紅燈的罰單，觀看舉發照片，竟然是陌生人騎他的車，才知道機車曾經失竊並報案，警方調閱道路監視器等事證，查出簡男犯案。

檢警還查出，簡男今年3月8日上午8點10分，在1家豆腐鍋店，趁店內櫃檯無人看管時，打開櫃檯抽屜，偷走1萬元。蔡姓店主當晚清點帳款時發現短少，查看監視器才發現被簡男偷走。

今年6月27日深夜11點多，簡男也偷走賴男的機車，但因為未能發動引擎，只能徒手牽引，外加坐上機車靠雙腳滑行方式，把車牽離停車地點。隔天凌晨0時20分被警員發現，察覺有異示意受檢，簡男拒檢，棄車逃逸時被逮捕。

檢方偵查後，起訴簡男涉犯3件竊盜罪。基隆地院審理時，因簡男自白犯罪，認宜不經通常審判程序，改以簡易判決處刑。

法官指出，簡男只因缺錢就恣意竊取他人財物，法治觀念薄弱，侵害他人財產很不應該。審酌坦承犯行、未與被害人和解及犯罪動機、手段和家境等情狀，3案分判3、4、3月徒刑，應執行8月，如易科罰金，以1千元折算1日。

基隆市簡姓男子犯下3件竊案，基隆地方法院審理後，依竊盜罪判應執行8月徒刑。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市簡姓男子犯下3件竊案，基隆地方法院審理後，依竊盜罪判應執行8月徒刑。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆 監視器 櫃檯 竊盜

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