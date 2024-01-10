台中女倒車撞翻機車溜了 被控肇逃「罰3千」她辯一句獲撤單

台中市張姓女子在前年間從北屯區一處道路駛離時，倒車撞倒後方機車，警方獲報後，以違反道交條例的肇事逃逸告發，張女被罰3000元、吊照一個月，張女打行政訴訟，辯稱「不知道」，法官勘驗影片後，認為無證據證明張女知道撞到機車，撤銷張女罰單。

判決指出，張姓女子在前年9月17日晚間6時許，在北屯區一處道路要從路旁駛出，在倒車時車尾不慎撞上後方的一輛機車，導致機車向右偏倒地，張女沒有下車查看，隨後開車駛離，轄區第五警分局獲報後，認定張女有違反道交條例的違規行為，依法告發，裁決處開罰張女3000元、吊照1個月。

張女不服向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，張女抗辯，當天開車要離開時，沒有注意後方有停機車，所以直接倒車後就離開，但案發時「不知道」有撞倒機車，事後知道疑有撞倒機車狀況後，也馬上與車主聯繫，達成和解，既然不知道發生車禍，當然就沒有逃逸的意圖。

法官勘驗現場監視器影片後認定，張女車輛與機車大小、重量有明顯差別，發生擦撞時，轎車沒有明顯晃動，而且張女在碰撞機車後，也沒有加速駛離、逃離現場的狀況，加上警方也沒有舉證，張女是知道有肇事，但仍選擇逃逸，採信張女辯詞，撤銷張女罰單，判免罰，仍可上訴。