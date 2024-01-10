三重警臉書指控後自轟 新北警督察長喊「速查速辦」：給死者跟家屬交代

新北市三重警分局李姓員警今天上午於租處舉槍自戕身亡，今天下午新北市警察局督察長王文澤代表警局召開記者會說明，面對李姓員警臉書指控，他表示，將速查速辦，還給死者及家屬一個交代。

據了解，新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，疑因工作受屈，今天上午先在個人臉書發文指控，同僚工作有疏失，但派出所幹部卻護短失允。旋即在其租處持配槍自戕身亡，留下白髮人送黑髮人的遺憾。

今天下午檢察事務官、新北市警察局刑事鑑識中心、三重警分局派員前往李員租處勘驗，初步排除有人為可能。隨後遺體交由殯葬業者協助移往新北市立殯儀館冰存，靜候明日上午檢警進行相驗，釐清死因。

稍早，新北市警察局督察長王文澤代表警局說明案情，他說，發生這件憾事，警察局上下深表遺憾與不捨。對於同仁臉書所指控內容，督察室已進行調查，希望盡速查出指控事項，還給家屬跟死者一個交代。

同時，警察局會盡全力協助家屬辦理後事。後續，也會對厚德派出所員警，進行團體諮商、撫平傷痛，最後，再次代表警察局，對同仁表達不捨與遺憾之意。

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