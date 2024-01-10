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舉槍自戕後遺體冰存新北市立殯儀館 檢警明相驗釐清三重警死因

聯合報／ 記者黃子騰曾伯愷／新北即時報導

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午在租處舉槍自戕身亡，下午檢察事務官會同新北市警局刑事鑑識中心、三重警分局到場勘驗，初步排除有他殺嫌疑。目前李員遺體已移往新北市立殯儀館冰存，暫定明日上午由檢警進行相驗，釐清死因。

據了解，新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午疑因工作問題，在其新北三重租屋處舉槍自戕身亡，由於死者身前一小時在個人臉書貼文指控，所內幹部面對工作問題處置失允，引起社會譁然。

今天下午4時許，三重警分局對外召開記者會澄清，除表達對死者遺憾與惋惜外，也會積極協助家屬辦理後續事宜，並釐清原因。而稍早檢察事務官與新北警鑑識中心、三重警分局派人到場勘驗，初步排除有他殺嫌疑，李員遺體交由葬儀社移往新北市市立殯儀館冰存，暫待明日上午檢、警進行相驗，釐清死因。

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午在租處開槍自戕身亡，今天下午遺體移往新北市立殯儀館冰存。記者黃子騰／攝影
新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午在租處開槍自戕身亡，今天下午遺體移往新北市立殯儀館冰存。記者黃子騰／攝影

殯儀館 新北 警察

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