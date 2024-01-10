男推資源回收推車 疑身體不適突倒臥對向車道、遭貨車輾斃
新北市沈姓男子前天推著資源回收推車，行經永和區保福路時，疑身體不適，突然倒臥對向車道，不幸遭路過由黃姓男子駕駛的貨車輾斃，警詢後黃男依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。
貨車司機黃姓男子（24歲）本月8日上午11時許駕駛3.5噸貨車，沿永和區保福路二段往環河西路方向行駛，適逢沈姓男子（50歲）推著一台平板手推車及雜物，步行於對向車道，沈男疑似身體不適，突然暈眩後仰倒於對向車道上，黃男駕車正巧行經該處，因事出突然，一時閃避不及，沈男遭貨車輾傷頭顱，經送醫院急救仍宣告不治。
黃男酒測值零，警詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢察昨天會同法醫相驗，詳細死因仍需調閱死者沈男相關病歷後釐清。
由於死者沈男平日依靠資源回收維生、家中經濟拮据，屬弱勢家庭。此憾事發生後，永和警分局第一時間立即通報犯保協會，提供死者家屬法律訴訟補償、急難救助保護、身心照護輔導、家庭關懷重建等服務協助。
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