苗警裝設AI科技偵測設備 甫建置完成即逮獲濫傾倒業者

苗栗縣境過去常有不肖業者於人跡罕至的偏遠地區違法傾倒廢棄物，事後追查相當不易；為此，苗栗縣警察局針對重點易遭傾倒地點，於去年6月開始規畫裝置AI自動偵測發報系統，日前才剛完成系統建置即發揮功效，昨（9）日順利在後龍鎮偏遠地段成功查獲一件違法傾倒廢棄物案。

苗栗縣警局指出，過去查處傾倒廢棄物案，大多仰賴民眾發現後始通報警方追查，往往需擴大調閱周邊監視器，因不易掌握確切傾倒時間，追查起來曠日廢時；有鑑於此，警方透過大數據分析過去2年轄內易遭傾倒廢棄物熱點，於縣內重要幹道建置AI科技設備，能自動對行經車輛進行分析，若辨識為可疑載運廢棄物車輛，就會立即發報至轄區分駐（派出）所，即刻派員追查，提高第一時間查獲犯行的機會。

昨午1點50分左右，張姓業者駕駛白色貨車意圖濫倒廢棄物品，經由建置之AI偵測，系統即時辨識、發報，通知轄區員警攔截，警方結合車輛辨識系統，在第一時間便掌握車輛行蹤及業者身分，於案發後2小時即將張男查獲到案，全案依違反廢棄物清理法第27條及第50條裁處。

縣警局長莊勝雄表示，縣長鍾東錦相當重視環境保護，要求環保局、警察局加強防範與查緝違法傾倒廢棄物，警方除加強可疑載運廢棄物車輛攔檢外，也將持續結合AI科技輔助及各項偵查手段，全力遏止違法傾倒廢棄物風氣，並呼籲不肖分子勿存有僥倖心態，以維護苗栗美好環境。