扯謊怕「這身分」曝光 高雄男大膽持防狼噴霧襲警逃逸

高雄26歲蔡姓男子周日深夜未依號誌指示，步行穿越鳥松區本館路十字路口，員警撞見上前提醒，蔡男卻扯謊虛報身分，反讓員警起了疑心，怎料，當謊言遭拆穿，蔡突然拿出防狼噴霧器噴霧攻擊，員警雙眼灼熱忍痛百米追逐，終於將他制伏，經查他竟是通緝犯，依妨害公務罪送辦。

「你連自己的生肖都不知道？」、「這看起來不像是你啊」正當員警對蔡男作身分比對時，蔡一開始假意配合，但突然間拿出藏在口袋裡的噴霧器，朝員警臉部大量噴灑，之後變轉身逃逸。

蔡男疑怕警方識破通緝犯的身分，就在扯謊遭識破之際，向員警噴霧攻擊，隨後往巷口逃逸。員警當下只好忍受雙眼灼傷的疼痛，尾隨在後一路追逐，而蔡男逃跑時，還向後持續噴霧，警方不甘示弱，也拿出辣椒水回擊。

「蔡男揹兩條罪嫌遭通緝，觸犯性犯罪防治法及妨害秩序。」仁武分局指出，因蔡男襲警後逃逸，又多加一筆妨害公務罪嫌，依現行犯逮捕，所幸，當下員警用清水清潔救護傷口，傷勢無礙，全案詢後將蔡男依性犯罪防治法及妨害秩序通緝逮捕歸案。