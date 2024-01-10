快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

扯謊怕「這身分」曝光 高雄男大膽持防狼噴霧襲警逃逸

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄26歲蔡姓男子周日深夜未依號誌指示，步行穿越鳥松區本館路十字路口，員警撞見上前提醒，蔡男卻扯謊虛報身分，反讓員警起了疑心，怎料，當謊言遭拆穿，蔡突然拿出防狼噴霧器噴霧攻擊，員警雙眼灼熱忍痛百米追逐，終於將他制伏，經查他竟是通緝犯，依妨害公務罪送辦。

「你連自己的生肖都不知道？」、「這看起來不像是你啊」正當員警對蔡男作身分比對時，蔡一開始假意配合，但突然間拿出藏在口袋裡的噴霧器，朝員警臉部大量噴灑，之後變轉身逃逸。

蔡男疑怕警方識破通緝犯的身分，就在扯謊遭識破之際，向員警噴霧攻擊，隨後往巷口逃逸。員警當下只好忍受雙眼灼傷的疼痛，尾隨在後一路追逐，而蔡男逃跑時，還向後持續噴霧，警方不甘示弱，也拿出辣椒水回擊。

「蔡男揹兩條罪嫌遭通緝，觸犯性犯罪防治法及妨害秩序。」仁武分局指出，因蔡男襲警後逃逸，又多加一筆妨害公務罪嫌，依現行犯逮捕，所幸，當下員警用清水清潔救護傷口，傷勢無礙，全案詢後將蔡男依性犯罪防治法及妨害秩序通緝逮捕歸案。

警方在鳥松區本館路上攔檢一名通緝犯。記者古和純／翻攝
警方在鳥松區本館路上攔檢一名通緝犯。記者古和純／翻攝
警方在鳥松區本館路上攔檢一名通緝犯。記者古和純／翻攝
警方在鳥松區本館路上攔檢一名通緝犯。記者古和純／翻攝
警方在鳥松區本館路上攔檢一名通緝犯。記者古和純／翻攝
警方在鳥松區本館路上攔檢一名通緝犯。記者古和純／翻攝

通緝 妨害公務 辣椒水

延伸閱讀

發催票影片盼市民智慧決定 陳其邁：高雄正走對的路

「要不要到我家玩狗？」高雄少女赴約 險遭男網友性侵

2024高雄春天藝術節搶票快 早鳥優惠75折首波16日開賣

陳其邁催票影片深夜上架 指光榮高雄路不能停滯

相關新聞

桃園男棒打侏儒症同學掀波 黑道爸去年撂人圍毆6國中生

桃園市某國中8年級陳姓男學生，昨拿書本捲成棍棒狀，毆打疑患有侏儒症的男同學屁股。據悉動手的男學生去年也在學校爆發口角，當...

影／老翁違規穿越馬路遭機車撞上 7旬騎士死亡、行人送醫昏迷中

新北市五股區昨晚發生嚴重車禍，1名67歲老人違規穿越馬路，被疾駛而來的機車撞飛，騎士年紀更大已經74歲，當場昏迷送醫，急...

小秘書和董事長上摩鐵開房 男友目擊攔車、當街打傷老董

高雄一名傳產吳姓董座去年8月帶著曾姓女秘書上旅館，結果被曾女的陳姓男友發現，陳男跑到旅館外堵人，見吳男、曾女一同搭車離去...

重機乘客摔落台61線慘遭大貨車輾斃 大貨車駕駛竟肇逃

台61線大安區路段19歲袁姓男子昨晚7點多駕駛黃牌重機，後方載19歲金姓男子，金原因不明摔落，慘遭後方直行大貨車當場輾斃...

扯謊怕「這身分」曝光 高雄男大膽持防狼噴霧襲警逃逸

高雄26歲蔡姓男子周日深夜未依號誌指示，步行穿越鳥松區本館路十字路口，員警撞見上前提醒，蔡男卻扯謊虛報身分，反讓員警起了...

三重警租處開槍自戕亡 臉書遺言：會化成厲鬼回來報仇

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午執行8到10時巡邏勤務，約莫9時許突以回分局處理事情為由，自行回到租屋處開槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。