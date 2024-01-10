桃園透天厝藏推筒子賭場 「到處都監視器」警破門逮34人

桃園市蘆竹區一處民宅藏推筒子賭場，為躲避警方查緝，屋外還裝了多部監視器隨時掌控狀況，近日警方接獲線報後多日埋伏監控，昨凌晨直搗賭場逮捕黃姓負責人、3名工作人員及賭客30人，並查扣2萬多元賭資及籌碼等相關證物，依法移送偵辦。

52歲黃姓男子在蘆竹區南山路二段一處透天厝民宅，違法經營推筒子賭場，蘆竹警方日前接獲線報內有疑似賭博情事，經多日埋伏觀察，發現內部為了掩人耳目，將賭場設置在民宅內，並在民宅外設置多部監視器躲避警方查緝，隨時掌握動靜。

桃園刑大與蘆竹警分局組成專案小組，經蒐證後向桃園法院聲請搜索票，昨凌晨1點30分見機成熟，破門一舉查獲職業賭場，現場帶回黃姓負責人、古姓、游姓及黃姓等4名工作人員及30名賭客共34人。

另外警方在現場查扣賭資含現場籌碼共新台幣1萬3998元、抽頭金含現場籌碼9張共新台幣7700元、骰子、帳冊、監視器及點鈔機等。警方訊後依賭博罪將黃姓負責人及工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。