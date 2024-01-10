快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園透天厝藏推筒子賭場 「到處都監視器」警破門逮34人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一處民宅藏推筒子賭場，為躲避警方查緝，屋外還裝了多部監視器隨時掌控狀況，近日警方接獲線報後多日埋伏監控，昨凌晨直搗賭場逮捕黃姓負責人、3名工作人員及賭客30人，並查扣2萬多元賭資及籌碼等相關證物，依法移送偵辦。

52歲黃姓男子在蘆竹區南山路二段一處透天厝民宅，違法經營推筒子賭場，蘆竹警方日前接獲線報內有疑似賭博情事，經多日埋伏觀察，發現內部為了掩人耳目，將賭場設置在民宅內，並在民宅外設置多部監視器躲避警方查緝，隨時掌握動靜。

桃園刑大與蘆竹警分局組成專案小組，經蒐證後向桃園法院聲請搜索票，昨凌晨1點30分見機成熟，破門一舉查獲職業賭場，現場帶回黃姓負責人、古姓、游姓及黃姓等4名工作人員及30名賭客共34人。

另外警方在現場查扣賭資含現場籌碼共新台幣1萬3998元、抽頭金含現場籌碼9張共新台幣7700元、骰子、帳冊、監視器及點鈔機等。警方訊後依賭博罪將黃姓負責人及工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

桃園市蘆竹區一處民宅藏推筒子賭場，警方破獲逮捕黃姓負責人、3名工作人員及賭客30人，並查扣2萬多元賭資及籌碼等相關證物，依法移送偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一處民宅藏推筒子賭場，警方破獲逮捕黃姓負責人、3名工作人員及賭客30人，並查扣2萬多元賭資及籌碼等相關證物，依法移送偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一處民宅藏推筒子賭場，為了躲避警方查緝，屋外還裝了多部監視器隨時掌控狀況。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一處民宅藏推筒子賭場，為了躲避警方查緝，屋外還裝了多部監視器隨時掌控狀況。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一處民宅藏推筒子賭場，警方破獲逮捕黃姓負責人、3名工作人員及賭客30人，並查扣2萬多元賭資及籌碼等相關證物，依法移送偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一處民宅藏推筒子賭場，警方破獲逮捕黃姓負責人、3名工作人員及賭客30人，並查扣2萬多元賭資及籌碼等相關證物，依法移送偵辦。記者周嘉茹／翻攝

賭場 監視器 桃園 賭博

延伸閱讀

新竹地檢署再破選舉賭盤 賴清德代號「綠豆湯」...用Line供下注

桃園捷運綠線中正北路高架橋完工 嶄新六車道撤掉所有圍籬

挺鄭運鵬！桃園蘆竹28里長連署 支持會做事的人連任

桃園男騎60公里奔石碇山區 桃園新店警聯手尋獲失智男

相關新聞

桃園男棒打侏儒症同學掀波 黑道爸去年撂人圍毆6國中生

桃園市某國中8年級陳姓男學生，昨拿書本捲成棍棒狀，毆打疑患有侏儒症的男同學屁股。據悉動手的男學生去年也在學校爆發口角，當...

影／老翁違規穿越馬路遭機車撞上 7旬騎士死亡、行人送醫昏迷中

新北市五股區昨晚發生嚴重車禍，1名67歲老人違規穿越馬路，被疾駛而來的機車撞飛，騎士年紀更大已經74歲，當場昏迷送醫，急...

小秘書和董事長上摩鐵開房 男友目擊攔車、當街打傷老董

高雄一名傳產吳姓董座去年8月帶著曾姓女秘書上旅館，結果被曾女的陳姓男友發現，陳男跑到旅館外堵人，見吳男、曾女一同搭車離去...

重機乘客摔落台61線慘遭大貨車輾斃 大貨車駕駛竟肇逃

台61線大安區路段19歲袁姓男子昨晚7點多駕駛黃牌重機，後方載19歲金姓男子，金原因不明摔落，慘遭後方直行大貨車當場輾斃...

三重警租處開槍自戕亡 臉書遺言：會化成厲鬼回來報仇

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午執行8到10時巡邏勤務，約莫9時許突以回分局處理事情為由，自行回到租屋處開槍...

苗檢指揮破總統選舉賭盤逮7人 查扣逾18萬賭金

選舉倒數，50歲陳姓男子涉嫌刊登總統副總統選舉地下賭盤賠率，並提供銀行帳戶供不特定人投注，檢警查獲7人到案，查扣下注賭金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。