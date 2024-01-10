苗檢指揮破總統選舉賭盤逮7人 查扣逾18萬賭金
選舉倒數，50歲陳姓男子涉嫌刊登總統副總統選舉地下賭盤賠率，並提供銀行帳戶供不特定人投注，檢警查獲7人到案，查扣下注賭金新台幣18萬9000元，訊後7人請回或交保。
選舉倒數，檢警聯手破獲總統副總統選舉賭盤，豐原警分局今天透過文字稿表示，苗栗地檢署接獲情資，陳男經營總統副總統選舉賭盤，指揮台中市警察局豐原分局、基隆市警察局第四分局、移民署苗栗縣專勤隊偵辦。
檢警在去年11月24日、12月28日持苗栗地方法院核發搜索票，前往苗栗縣、台中、台南、高雄市等地同步搜索，查獲7人到案，查扣下注賭金18萬9000元。
警方表示，陳男等人在選舉期間意圖營利，涉嫌刊登總統副總統選舉地下賭盤賠率，並提供銀行帳戶供不特定人投注，投注單還要填上推薦人姓名，檢方訊問後涉案7人請回或交保。
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