桃園停車場清晨火警！小客車燒成廢鐵 駕駛座驚見焦屍

桃園市蘆竹區今清晨發生一起火燒車火警，一輛停在停車場的小客車不明原因起火燃燒，消防人員獲報到場灌救，12分鐘撲滅火勢，但全車已經燒毀，消防人員在車內發現一具焦屍，身分有待釐清，詳細起火原因正在調查。

桃園蘆竹長興路一段230巷一處停車場，今清晨5點多一輛停在停車場內的小客車不明原因起火燃燒，桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊清晨5點22分獲報，共出動消防人員7名、消防車2輛及救護車1輛。

消防抵達後，發現為一輛靜止中的小客車起火燃燒，12分鐘後順利撲滅火勢，但全車已嚴重燒毀只剩骨架，車頭更是面目全非，燃燒面積1平方公尺。現場在車內駕駛座發現1具焦屍，身分、性別及年齡有待釐清，起火原因調查中。

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