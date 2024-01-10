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見前女友被好友載回家 醋男持電擊棒毆打情敵...雙雙遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市45歲丁姓男子日前晚間至劉姓前女友（39歲）住處欲談事情，不料卻看到蘇姓友人騎機車載前女友返家，丁男頓時醋勁大發，竟上前揮拳痛毆還使用電擊棒攻擊蘇男，雙方因而發生扭打臉部都有擦挫傷。板橋警獲報趕抵時雙方已停手且互不提告傷害，警方詢後將2人依社維法送辦，並協助劉女辦理家暴通報。

據了解，45歲的丁男與39歲的劉女為前男友朋友關係，2人與35歲蘇男均為朋友，但日前丁男與劉女因故分手，劉女疑似與蘇男開始交往。丁男上周三（3日）晚間10時許，獨自至板橋區復興路劉女住處欲找劉女洽談，不料卻驚見蘇姓友人騎機車載著劉女返家。

丁男頓時醋勁大發，加上之前與蘇男就因細故曾有糾紛，見狀立即衝上前對蘇男揮拳痛毆，還掏出電擊棒攻擊蘇男，蘇男遭毆後也不甘示弱反擊，雙方因而發生扭打。板橋警方接獲報案該處有打架糾紛迅速趕抵，此時2人已停止衝突，警方發現丁男與蘇男臉上均有擦挫傷，但都不願就醫也互不提告。警方詢後將丁男依社維法第63條、第87條送辦，蘇男則依社維法第87條裁罰，警方並協助劉女辦理家暴通報。

丁男用來攻擊蘇男的電擊棒。記者黃子騰／翻攝
丁男用來攻擊蘇男的電擊棒。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場替蘇男包紮治療。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場替蘇男包紮治療。記者黃子騰／翻攝

家暴 提告 女友

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