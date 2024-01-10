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重機乘客摔落台61線慘遭大貨車輾斃 大貨車駕駛竟肇逃

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台61線大安區路段19歲袁姓男子昨晚7點多駕駛黃牌重機，後方載19歲金姓男子，金原因不明摔落，慘遭後方直行大貨車當場輾斃，大貨車駕駛當場肇事逃逸。警方追查，涉嫌肇逃為63歲許男，酒測值為零，警詢後依過失致死罪嫌函送，進一步車禍原因待釐清。

昨晚7點50分，19袁男騎黃牌重機，搭載19歲金男沿台61線北上內側車道，卻在北上139.9K處，乘坐後方金男不明原因摔落地面，袁男重機左側車身擦撞中央分隔護欄後停下，袁衝上前查看摔落的金男。

未料，63歲許男駕駛營業大貨曳引車從後方駛來，大貨車直接撞擊路面上的金男，隨後肇事逃逸，袁男當場驚嚇、立即報案。警方到場，袁男、金男送大甲光田醫院急救，金男頭部受創、右膝斷肢於晚間9點41分宣告不治、袁男身體左側擦挫傷。

大甲警分局表示，今晨3點多立即通知許男到案說明，其酒測值為0、大型重機騎士袁男及乘客金男醫院抽血檢測值均為0。警方研判，初步肇事原因為營大貨曳引車未注意車前狀況、袁男與乘客金男肇事原因尚待查證。

昨晚台61線大安區路段發生死亡車禍。19歲袁男駕駛黃牌重機載19歲金男，金原因不明摔落，慘遭後方直行大貨車當場輾斃，大貨車駕駛當場肇事逃逸。警方今晨請63歲涉嫌肇逃許男到案說明，警詢後依過失致死罪嫌函送，進一步車禍原因待釐清。圖／台中市警察局大甲分局提供
昨晚台61線大安區路段發生死亡車禍。19歲袁男駕駛黃牌重機載19歲金男，金原因不明摔落，慘遭後方直行大貨車當場輾斃，大貨車駕駛當場肇事逃逸。警方今晨請63歲涉嫌肇逃許男到案說明，警詢後依過失致死罪嫌函送，進一步車禍原因待釐清。圖／台中市警察局大甲分局提供
昨晚台61線大安區路段發生死亡車禍。19歲袁男駕駛黃牌重機載19歲金男，金原因不明摔落，慘遭後方直行大貨車當場輾斃，大貨車駕駛當場肇事逃逸。警方今晨請63歲涉嫌肇逃許男到案說明，警詢後依過失致死罪嫌函送，進一步車禍原因待釐清。圖／台中市警察局大甲分局提供
昨晚台61線大安區路段發生死亡車禍。19歲袁男駕駛黃牌重機載19歲金男，金原因不明摔落，慘遭後方直行大貨車當場輾斃，大貨車駕駛當場肇事逃逸。警方今晨請63歲涉嫌肇逃許男到案說明，警詢後依過失致死罪嫌函送，進一步車禍原因待釐清。圖／台中市警察局大甲分局提供
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重機 肇逃 過失致死 車禍

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