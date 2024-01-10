男子遭強押凌虐討債 北市警趕赴宜蘭救援逮6嫌

台北市中山區民生東路日前發生男子遭人強押上車載走，警力循線追查於宜蘭某廢棄工寮救出遭上銬毆打的被害男子，並陸續逮捕主嫌黃姓男子等6人，案件疑因400萬元債務糾紛所致。

台北市警察局中山分局6日晚間7時47分接獲民眾報案，指轄內民生東路一段有1名男子遭數人強押上車，獲報後立即派遣警力趕赴現場查看，但已人去樓空。

警方立即調閱監視器查看，確認被害人40多歲林姓男子案發時遭3名男子強押上車載走，循線追查發現涉案車輛是朝宜蘭縣方向駛去，即刻通報宜蘭縣警察局協助攔截圍捕，並派遣4車、10餘名警力出動追緝。

警方指出，期間宜蘭警方剛好接獲民眾報案指在冬山鄉大安路570巷內某廢棄工寮出現可疑人士，還有異常的謾罵聲，研判極有可能為此案被害人及犯嫌等人。

中山警分局與羅東分警局組合警力趕往獲報地點後，當場逮捕正要駕車離去的主嫌黃男及張姓男子，隨後在屋內發現遭手銬、麻繩綑綁的被害人，林男手腳及頭部等處都有明顯遭毆外傷，隨後協助送醫治療。

據調查了解，有毒品前科的黃男聲稱借貸新台幣400萬元給林男作為投資之用，但林男卻遲未還款，才夥同5名共犯於案發日駕駛2車埋伏，由黃男自行駕駛1車負責監控，另5人1車負責抓人，待林男現身後便立即下車押人。

由於另4名共犯邱姓男子等人仍在逃，警方向台北地檢署檢察官聲請拘票獲准後，迅速於7日晚間8時許將4嫌全數查緝到案，全案詢後將6嫌分依涉妨害秩序、妨害自由及傷害等罪移送北檢偵辦。

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