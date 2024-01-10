錢包遺落計程車...女遊客報警 10分鐘尋回

許姓女子與友人昨天到台南旅遊順道找朋友聚餐，深夜11點多搭乘計程車到中西區公園路下車時，不慎將錢包遺落在計程車，因人生地不熟，連忙向台南警方請求協助，警員接獲報案後過濾沿路監視器，找到許女搭乘的計程車，10分鐘內幫她找回遺失的錢包，

「警察先生，我的錢包掉在計程車上。」台南市警二分局民權派出所警員翁達翰、蔡韋緗，昨天深夜11點多獲報，從北部來台南旅遊的許姓女遊客及友人搭乘計程車到中西區公園路下車，下車後許女發現錢包遺落在計程車內。

據了解，許女到台南遊玩逛街，晚間再轉往公園路吃消夜續攤到深夜，搭計程車在公園路下車，驚覺錢包遺留在計程車上，馬上報案請求警方協助。

翁達翰、蔡韋緗了解狀況後，根據許女描述的路線調閱附近監視器，比對出她所搭乘計程車，順利聯繫到李姓計程車司機，並請其協助將皮夾送至派出所，10分鐘內幫許女尋回遺失的錢包，這才結束這一場虛驚，許女喜出望外，直呼台南的警察真是太棒了。

警方表示，民眾若有搭乘計程車或大眾運輸工具，務必保管好隨身貴重財物，上、下車時應留意隨身物品，減少物品遺失機會，確保自身財物安全。