1支賺快100萬？老翁誤信假投資 老本險遭騙

高雄鍾姓老翁誤信臉書廣告，加入Line投資教學群組，見群組成員不斷傳出獲利訊息「1支賺快100萬」，令老翁信以為真，受引導下載投資App，不久，發現自己中籤，可認購17支股票，他昨天到銀行提款70萬元，卻險些受騙。

昨天下午2時許，70歲的鍾姓老翁到高雄市鳳山區三民路某銀行，要提領70萬元，行員關心提問用途，獲悉老翁說要投資股票，行員擔心他受騙，通知警方到場，員警才發覺老翁踩進詐騙陷阱。

鍾翁頻對員警示出手機內容，說他透過臉書認識網友，對方介紹他加入Line投資群組，說裡面有股市老師，教導成員投資未上櫃股票，他加入群組後，發現有人說抽中股票，「1支賺快100萬」、「中那麼多，太舒服了」，他才加入App準備參與投資。老翁說，這次輪到他中籤，可認購17支，才趕緊領錢準備交割，不然會違約交割。

員警發覺老翁陷入詐團投資圈套，急忙提醒他「天下沒有白吃的午餐！」說明App是詐團自己寫的程式，可改寫股票漲跌數字，令人以為是合法股票交易平台，騙民眾上當，已有不少人因此受騙，老翁一吃驚，趕緊取消提款，感謝員警和行員幫他保住存款。