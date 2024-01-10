年關將近小心防竊 男子被盜刷43次、失款13萬元

彰化警分局快官派出所員警昨天凌晨4時，在彰化市彰南路四段的一家超商內，發現33歲陳姓男子神情慌張，十分可疑，原以為是詐欺集團車手，趨前盤查後，在他身上搜出4張非本人信用卡及多張消費單，他供稱是偷來的，經過清查，他共盜刷47筆，金額逾13萬元，警方今天詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，這件竊盜案是由快官所警員陳威丞、蔡耀鋒巡邏時，機警查獲，當時盤查陳嫌時，發現他身上攜帶非本人的1張信用卡1張，隨後深入追問，他一直藉故要去廁所，員警隨後在超商廁所進一步搜查出3張信用卡及多張消費單。

警方說，面對警方詢問，陳嫌辯稱這些信用卡是路旁拾得，但因說詞矛盾，經警方詳查後，才承認在彰化火車站周邊竊取自行車後，8日晚間11時許，騎到彰化市師範大學附近，涉嫌竊取了陳姓被害人皮包內信用卡，並利用信用卡在多家超商盜刷，其中多為遊戲點數把玩線上博弈遊戲。

被害人陳男在警方通知後，才發現自己的信用卡遭竊刷，看到多張消費清單相當震驚，經過清理，合計共47筆盜刷，損失超過13萬餘元，警方除依竊盜罪嫌移送外，並擴大追查他是否另涉其他案件。

彰化警分局呼籲民眾，年關將近，停放在路邊的車輛務必記得上鎖，以避免財物遭竊。