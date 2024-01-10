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國道一號大埤段7車追撞事故1死3傷 警方查出釀禍真相

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故，警方調查，起初為57歲邱姓駕駛追撞45歲陳姓駕駛的自小客車，2人下車查看後，遭第3輛46歲陳姓男子未注意車前狀況追撞，致車輛推撞前方其他4輛車而肇事，該起事故造成3人受傷、邱男車上一名女乘客死亡，全案後續由斗南分隊及刑事組處理。

昨晚該起7輛車追撞事故，發生在車流量大的國道1號雲林系統、靠近台78線交流道，當時車輛行駛內線車道，目擊者表示不明原因撞成一團，只見事發瞬間有人被撞到躺在車道上，畫面怵目驚心，車輛因撞擊力道猛烈，有的變成夾心餅乾難以看出原貌，有的則車頭車尾嚴重毀損，一度影響車流回堵數公里。

警消獲報趕抵現場救援，初步將5名傷者送往台大雲林分院及嘉義大林慈濟醫院救治，經進一步調查發現，該案最初是邱、陳2輛自小客車追撞事故，2人當時下車查看，遭後方另一輛開啟自動駕駛輔助系統設備的自小客車，因未及時注意車前狀況，先後再追撞邱車及陳車，致發生後續連環撞事故，前方包括55歲吳男自小客貨、61歲詹男自小客貨、44歲何男自小客車及26歲陳男自小客貨都遭殃。

警方指出，該起事故最終造成邱男、陳男及吳男共3人受傷，邱男車上一名58歲唐姓女乘客不幸死亡；經確認，7輛車駕駛皆無飲酒情形，現場於當晚9點17分排除，全案由斗南分隊及刑事組依規定處理。

警方提醒，民眾駕車時應隨時注意車前狀況，若發生輕微事故時，先開啟危險警告燈，並於車輛後方100公尺處豎立故障標誌，儘速照相紀錄後，將車輛移至安全處所，以避免二次事故，可利用1968 App警政報案通知國道警方處理。

國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故，車輛因撞擊力道猛烈，有的變成夾心餅乾難以看出原貌，有的則車頭車尾嚴重毀損。圖／警方提供
國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故，車輛因撞擊力道猛烈，有的變成夾心餅乾難以看出原貌，有的則車頭車尾嚴重毀損。圖／警方提供
國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故。圖／警方提供
國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故。圖／警方提供
國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故，有車輛被撞到偏移、橫跨至其他車道。圖／警方提供
國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故，有車輛被撞到偏移、橫跨至其他車道。圖／警方提供
國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故。圖／警方提供
國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故。圖／警方提供
國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故，車輛因撞擊力道猛烈，有的變成夾心餅乾難以看出原貌，有的則車頭車尾嚴重毀損。圖／警方提供
國道1號北向244.7公里雲林大埤路段內側車道，昨晚8點17分發生7車連環追撞事故，車輛因撞擊力道猛烈，有的變成夾心餅乾難以看出原貌，有的則車頭車尾嚴重毀損。圖／警方提供

車道 國道 雲林 車禍

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