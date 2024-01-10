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管制門故障無法停機 工人檢修機台遭推板撞擊頭部亡

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

生產衛生紙品牌「倍潔雅」的金盛世紙業桃園廠，於2021年12月下旬曾發生小夜班操作摺紙機的越南籍阮姓工人，自管制門進入機台內檢視壓花、摺疊區並排除無法運作等狀況時，由於管制門故障無法斷電停機，阮男當場遭出料推板撞擊頭部，送醫後不治，桃園地檢署偵結，將金盛世紙業公司、李姓負責人及林姓廠長皆依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌起訴。

起訴指出，這起工安意外發生在2021年12月26日晚間10點，越南籍男子NGUYEN VAN TOAN（中文名：阮文全）當晚在金盛世紙業位於桃市觀音區的桃園廠操作摺紙機時，自故障的管制門進入機台內檢查壓花區及摺疊區排除機器故障無法運作等情時，由於機台未啟動斷電等保護裝置，仍持續運轉，阮男當場遭折疊區的出料推板撞擊頭部倒地。

當黃姓領班發現阮男躺臥在壓花、摺疊二區間的平台時，緊急關閉摺紙機，並與同事FERI WIJAYANTO（中文名：菲利）將阮文全自機檯拖出，經119救護車緊急送往部桃新屋分院急救後，翌日轉往林口長庚醫院救治，阮男仍因腦損傷併發肺炎於2022年1月2日下午死亡。

黃姓領班證稱，金盛世桃園廠的摺紙機機台原設有管制門，當管制門開啟時，機台會停止運作，但於案發當時，管制門已損壞數月，公司並未派人檢修，以致管制門開啟時，機台仍會持續運轉，阮姓被害人也是自開啟的管制門進入摺紙機機台內檢查機器故障情形時，因機台未停止運轉而遭出料推板撞擊頭部；其他工人也作證說，若遇摺紙機機台故障，他們會進入機台內檢查機器故障情形。

檢察官認為，金盛世紙業公司負責人李澤民為職業安全衛生法所稱的雇主，林育正澤為金盛世紙業公司桃園廠的廠長，是工作場所現場負責人，李男、金盛世公司對於防止機械、設備或器具等引起的危害，應有符合規定的必要安全衛生設備及措施，依法無論是機械操作安全、防止誤操作及設置安全設備與措施，同時指派現場主管在場監督。

查金盛世、李姓負責人及林姓廠長等被告3人卻未遵守相關規定，導致阮姓被害人進入管制門內檢修機台時，因機台未停止運轉而被出料推板撞擊死亡。被告等行為與被害人死亡結果間具有因果關係，犯罪嫌疑應勘認定，依法提起公訴。

金盛世紙業桃園廠2021年12月26日晚間因管制門損壞失修，無法斷電停機，導致越南籍阮姓工人進入檢修故障機台時，遭出料推板撞擊頭部傷重死亡，桃園地檢署偵結，將金盛世公司、李姓負責人及林姓廠長依過失致死、職業安全衛生法等罪起訴。記者陳恩惠／攝影
金盛世紙業桃園廠2021年12月26日晚間因管制門損壞失修，無法斷電停機，導致越南籍阮姓工人進入檢修故障機台時，遭出料推板撞擊頭部傷重死亡，桃園地檢署偵結，將金盛世公司、李姓負責人及林姓廠長依過失致死、職業安全衛生法等罪起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園 衛生紙

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