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小貨車路口迴轉與對向車對撞 2車當場翻覆現場遍地殘骸

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區文化路二段今天晚間10時許發生小貨車與轎車車禍。67歲李姓女子駕駛小貨車行經文化路二段417巷欲迴轉時，與對向車道1輛由42歲楊男駕駛的轎車發生碰撞，巨大撞擊力導致2車均翻覆，李女當場被拋出車外，頭部撕裂傷被送往亞東醫院，楊男則輕傷不願送醫，車禍發生原因仍待警方調查。

據了解，當時駕駛小貨車的李女行經文化路二段往華江橋方向，至文化路二段417巷口時準備迴轉往土城方向，不料此時對向車道1輛由42歲楊姓男子駕駛的轎車正好行經，2車就在路口猛烈碰撞，導致2車當場翻覆，車上物品散落一地，李女還被拋出車外倒臥在路面上。

救護人員獲報趕抵，發現李女頭部撕裂傷，肢體擦傷，所幸意識清醒由救護車送往亞東醫院急救，另外開轎車的楊男則輕傷不願就醫。警方目前已到場採證，並將調閱監視器以釐清車禍原因及肇責歸屬。

轎車撞擊後翻覆，車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
轎車撞擊後翻覆，車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
車禍現場遍地殘骸。記者黃子騰／翻攝
車禍現場遍地殘骸。記者黃子騰／翻攝

車禍 車道

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