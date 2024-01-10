小貨車路口迴轉與對向車對撞 2車當場翻覆現場遍地殘骸

新北市板橋區文化路二段今天晚間10時許發生小貨車與轎車車禍。67歲李姓女子駕駛小貨車行經文化路二段417巷欲迴轉時，與對向車道1輛由42歲楊男駕駛的轎車發生碰撞，巨大撞擊力導致2車均翻覆，李女當場被拋出車外，頭部撕裂傷被送往亞東醫院，楊男則輕傷不願送醫，車禍發生原因仍待警方調查。

據了解，當時駕駛小貨車的李女行經文化路二段往華江橋方向，至文化路二段417巷口時準備迴轉往土城方向，不料此時對向車道1輛由42歲楊姓男子駕駛的轎車正好行經，2車就在路口猛烈碰撞，導致2車當場翻覆，車上物品散落一地，李女還被拋出車外倒臥在路面上。