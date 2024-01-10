聽新聞
test
0:00 / 0:00
小貨車路口迴轉與對向車對撞 2車當場翻覆現場遍地殘骸
新北市板橋區文化路二段今天晚間10時許發生小貨車與轎車車禍。67歲李姓女子駕駛小貨車行經文化路二段417巷欲迴轉時，與對向車道1輛由42歲楊男駕駛的轎車發生碰撞，巨大撞擊力導致2車均翻覆，李女當場被拋出車外，頭部撕裂傷被送往亞東醫院，楊男則輕傷不願送醫，車禍發生原因仍待警方調查。
據了解，當時駕駛小貨車的李女行經文化路二段往華江橋方向，至文化路二段417巷口時準備迴轉往土城方向，不料此時對向車道1輛由42歲楊姓男子駕駛的轎車正好行經，2車就在路口猛烈碰撞，導致2車當場翻覆，車上物品散落一地，李女還被拋出車外倒臥在路面上。
救護人員獲報趕抵，發現李女頭部撕裂傷，肢體擦傷，所幸意識清醒由救護車送往亞東醫院急救，另外開轎車的楊男則輕傷不願就醫。警方目前已到場採證，並將調閱監視器以釐清車禍原因及肇責歸屬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言