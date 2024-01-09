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桃園某國中驚傳校園霸凌 矮小男生趴牆挨打不敢反抗

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市某國中今傳出疑似校園霸凌事件，網路社群PO出影片，一名國中男學生將書本捲成棍棒，狠打趴在牆邊的矮小男同學屁股，其他學生一旁嘻笑起哄，挨打學生摸著疼痛屁股，不敢反抗，市政府教育局今晚表示，該案校方已進行校安通報，經查是2名學生言語誤會引起，校方明天邀雙方家長到校說明。

桃園一名網友在社群網路分享一段影片，畫面疑似在一所國中校園停車棚，一學生拿手機攝影，一旁有學生喊「ACTION、快開始啊」，只見一名男學生拿著書本捲成棍棒形，朝一名矮小男學生狠打屁股，有學生嘻笑說「打8分就好」、也有學生說「不要再鬧了」、「再打2次就好」，挨打男學生趴在牆邊不敢反抗，被打一下後，不時摸著疼痛的屁股跳腳，動手的學生說「還有第3下，原本是要打10幾下欸」。

市府教育局表示，經查影片事件為8年級陳姓男學生及江姓學生2人因言語誤會引發，陳生今天中午用書本打江生，同學錄下PO網，校方已進行校安通報，明天邀請雙方家長到校說明了解，該局要求校方後續依「校園霸凌防制準則」辦理，組成防制校園霸凌因應小組釐清查明。

該國中表示，校方啟動輔導、管教機制，分別對2名學生進行輔導及管教措施，必要時亦轉介少輔會及桃園市輔導諮商中心協助處理，宣導，相關學生加強宣導校園反霸凌觀念。

桃園某國中疑似校園霸凌，一名矮小男學生挨一名男學生用書本捲打屁股不敢反抗。示意圖／ingimage
桃園某國中疑似校園霸凌，一名矮小男學生挨一名男學生用書本捲打屁股不敢反抗。示意圖／ingimage

校園 霸凌 桃園

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