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新北小貨車倒車不慎 騎士遭殃被撞飛到對向送醫
黃姓男子今天晚上開著一輛小貨車，從新北市新莊區壽山路倒車出來，卻不慎碰撞後方一輛機車，導致騎士連人帶車滑摔至對向車道，造成騎士肢體多處撕裂、擦傷，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。
據了解，黃姓男子（66歲）今天晚上近8時許開著一輛小貨車，從新北市新莊區壽山路103之1號前倒車出來準備回家，黃男疑未注意車後狀況，不慎碰撞後方唐男（28歲）所騎乘機車，導致唐男人車滑摔至對向車道，造成其全身多處擦挫撕裂傷、意識清楚，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。
警方說，事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待調查釐清。呼籲，用路人行車應注意車前、車後狀況，以維護行車安全。
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