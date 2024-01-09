國1追撞事故！7輛車不明原因撞一團 5旬男遭拋飛掉在車道上

國道一號北上244公里雲林段靠近台78線交流道，今晚8點多發生7輛轎車追撞，有乘客遭拋出車外，雲林、嘉義縣消防局一共派出5車前往救護，將5名傷患送醫，其中遭拋飛的56歲男子意識清楚，事故車輛一度占據內線車道，造成車速緩慢，全案已於9點20分排除，詳細事故原因待警方釐清。

據指出，全案發生於晚間8點多，7輛轎車疑當時行駛內線車道，不明原因撞成一團，有車輛猶如夾心餅乾遭前後撞擊、車頭尾皆損毀嚴重，還有車輛被撞到中線車道，一度導致國道一號大林至雲林系統路段堵塞嚴重。

此次事故共導致5人輕傷，遭拋飛的56歲男子頭、手部撕裂傷，不過意識清楚，由雲林縣消防局送往斗六台大醫院救治，至於其餘4名傷患則由嘉義縣消防局送嘉義大林慈濟醫院救治。

國道一號北上244公里雲林段今晚8點多發生7車連環撞事故。記者李文德／翻攝