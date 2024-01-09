聽新聞
test
0:00 / 0:00
炎亞綸才深陷官司！辯護律師驚傳酒店遭痛毆 打人男到案吐原因
藝人炎亞綸日前深陷官司風暴，替他辯護的律師陳達德，卻在6日凌晨1時許，在台北市東區酒店，因為擦撞遭人毆打，陳達德向警方報案後，涉嫌打人的王姓男子，已在今天傍晚5點，被警方約談到案說明。
陳達德在6日凌晨1時許，在忠孝東路四段一處酒店和人飲酒談事，疑因要離去時，與一名要離開的年輕人擦撞，雙方口角後，陳遭對方出拳毆打頭部，造成擦挫傷。
陳達德到轄區派出所報案，警方到酒店找人，對方已經離去，陳達德對警方表示只有他被打，對媒體詢問回說已報警、給大家添麻煩了。據了解，涉嫌打人的27歲王姓男子已在今天傍晚到案說明，王疑似與陳口角後，覺得陳達德態度太囂張因此出手毆打。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言