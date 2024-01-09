快訊

不只衛星變飛彈...國家級警報遭指1部分又出包 國防部澄清：資訊無誤

投票日將至…大陸預告再停ECFA早收清單 這回中槍項目曝光

國家級警報響 民眾問「真空襲要去哪？」國防應變手冊有答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

炎亞綸才深陷官司！辯護律師驚傳酒店遭痛毆 打人男到案吐原因

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人炎亞綸日前深陷官司風暴，替他辯護的律師陳達德，卻在6日凌晨1時許，在台北市東區酒店，因為擦撞遭人毆打，陳達德向警方報案後，涉嫌打人的王姓男子，已在今天傍晚5點，被警方約談到案說明。

陳達德在6日凌晨1時許，在忠孝東路四段一處酒店和人飲酒談事，疑因要離去時，與一名要離開的年輕人擦撞，雙方口角後，陳遭對方出拳毆打頭部，造成擦挫傷。

陳達德到轄區派出所報案，警方到酒店找人，對方已經離去，陳達德對警方表示只有他被打，對媒體詢問回說已報警、給大家添麻煩了。據了解，涉嫌打人的27歲王姓男子已在今天傍晚到案說明，王疑似與陳口角後，覺得陳達德態度太囂張因此出手毆打。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

炎亞綸律師陳達德的，在酒店和人飲酒談事，離去時與人發生擦撞遭毆，圖為警方到場了解案情。記者廖炳棋/翻攝
炎亞綸律師陳達德的，在酒店和人飲酒談事，離去時與人發生擦撞遭毆，圖為警方到場了解案情。記者廖炳棋/翻攝

酒店 北市 炎亞綸 律師

延伸閱讀

除了改名求轉運！炎亞綸移居新北市 專心經營副業破百萬業績

除了改名求轉運！炎亞綸移居新北市 專心經營副業破百萬業績

炎亞綸為海外工作賺和解公益基金 聲請撤銷限制出境出海遭駁回

炎亞綸聲請撤銷限制出境赴海外工作 士林地院駁回

相關新聞

炎亞綸才深陷官司！辯護律師驚傳酒店遭痛毆 打人男到案吐原因

藝人炎亞綸日前深陷官司風暴，替他辯護的律師陳達德，卻在6日凌晨1時許，在台北市東區酒店，因為擦撞遭人毆打，陳達德向警方報...

轎車翻落阿里山6歲童獲救父亡 檢警相驗：高處墜落頭部重創

昨天早上台18線阿里山公路發生意外事故，46歲陳姓男子開車載著6歲兒子上山途中疑不慎滑落山坡，6歲男童臉部擦挫傷在現場獲...

造勢晚會找車位撞婦人骨折「不願收慰問紅包」 李正皓說清楚事情始末

經常在政論節目出現的名嘴李正皓，日前晚間開車至新北市中和參加民進黨籍立法委員候選人吳崢的造勢晚會，當李正皓正在尋找車位時...

欠百萬元仍出國旅遊上酒店 債主氣炸揪眾擄人山區痛打

林姓男子與黃姓男子等人有百萬債務糾紛，日前黃男率眾當街擄走林男，從台北市將人帶到宜蘭山區一處廢棄工寮內毆打，民眾發覺異狀...

桃園男騎60公里奔石碇山區 桃園新店警聯手尋獲失智男

桃園市79歲林姓男子昨天傍晚騎機車外出後失聯，因林男患有失智症，家屬焦急不已立即報警。桃園警方調閱監視器發現林男騎往新店...

影／幫詐團「洗車」比跑車好賺 女司機好康報同業被收押

桃園1名白牌計程車女司機兼職詐騙車手，時薪500元比跑車載客更好賺，好康報給同業一起幫詐騙集團「洗車」。新北市蘆洲警方鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。