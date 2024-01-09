炎亞綸才深陷官司！辯護律師驚傳酒店遭痛毆 打人男到案吐原因

藝人炎亞綸日前深陷官司風暴，替他辯護的律師陳達德，卻在6日凌晨1時許，在台北市東區酒店，因為擦撞遭人毆打，陳達德向警方報案後，涉嫌打人的王姓男子，已在今天傍晚5點，被警方約談到案說明。

陳達德在6日凌晨1時許，在忠孝東路四段一處酒店和人飲酒談事，疑因要離去時，與一名要離開的年輕人擦撞，雙方口角後，陳遭對方出拳毆打頭部，造成擦挫傷。

陳達德到轄區派出所報案，警方到酒店找人，對方已經離去，陳達德對警方表示只有他被打，對媒體詢問回說已報警、給大家添麻煩了。據了解，涉嫌打人的27歲王姓男子已在今天傍晚到案說明，王疑似與陳口角後，覺得陳達德態度太囂張因此出手毆打。

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