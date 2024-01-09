欠百萬元仍出國旅遊上酒店 債主氣炸揪眾擄人山區痛打

林姓男子與黃姓男子等人有百萬債務糾紛，日前黃男率眾當街擄走林男，從台北市將人帶到宜蘭山區一處廢棄工寮內毆打，民眾發覺異狀報警處理，警方循線追查，當場逮獲黃男等2人，為受傷的林男解銬後，再將其餘4名犯嫌追查到案，詢後依妨害自由等罪嫌送辦。

警方調查，44歲林男1月6日晚上7時許在台北市中山區民生東路上遭人押上汽車擄走，民眾目擊報警處理，台北市警方介入後，旋即接獲宜蘭縣警方轉報，冬山鄉大安路巷弄內一處廢棄工寮有陌生人員出入，還有人大聲謾罵，可能與擄人案有關。

兩地警方合作之下出動10餘名警力，1月7日中午循線前往廢棄工寮攔截圍捕，當場發現準備駕車離開的44歲黃男、47歲張男，立刻逮人，又在工寮內發現林男受困其中，其頭、腿受擦挫傷，員警替林男解銬、解除麻繩等，將其送往台北馬偕醫院治療，並將3人帶回偵詢釐清案情，後續再循線將其餘4名犯嫌拘捕到案。

據悉，黃男等人指稱，先前投資林男400萬元，林男欠款不還，還出國旅遊、上酒店消費，實在氣不過，所以擄人報復；林男則辯駁，自稱僅欠270萬元；至於投資標的為何，黃、林等人含糊其詞，說法各有不同，警方不排除他們所謂「投資」是從事不法。

警方表示，全案詢後依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪嫌將黃男等6嫌移送台北地檢署偵辦，因陳男犯後態度不佳、說詞閃爍，檢方複訊後令黃男等5人3萬元交保、陳男5萬元交保。