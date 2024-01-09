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熱水器突掉地瓦斯管扯斷 新北消防：先開窗關瓦斯防爆

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一棟舊公寓今天上午發生瓦斯漏氣，新北市消防局人車趕抵使用氣體探測器循味進入2樓查看，赫見是熱水器掉落，導致瓦斯管線扯斷，瓦斯氣體外洩，所幸現場沒人受傷，確切原因待查。

據了解，新北市新莊區長青街一棟舊公寓，今天上午9時32分發生瓦斯漏氣。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛4車、消防員12人趕抵，經消防員使用氣體探測器，並布水線逐層搜索，確認是從2樓處洩漏。

警、消當場通知屋主返家開門進入查看，赫見是陽台熱水器掉落，將瓦斯管線斷掉，導致瓦斯氣體外洩。消防人員趕緊關閉瓦斯桶，所幸熱水器位置設在陽台通風處，沒有人員受傷。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾遇到瓦斯外洩應盡速尋找，並關閉洩漏源頭開關，同時慢速開啟窗戶通風（快速開啟窗戶金屬窗框恐產生火星）避免使用電風扇等電器輔助通風，以免引爆瓦斯。

新北市新莊區一棟舊公寓今天上午發生瓦斯漏氣，新北市消防局人車馳援，沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一棟舊公寓今天上午發生瓦斯漏氣，新北市消防局人車馳援，沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一棟舊公寓今天上午發生瓦斯漏氣，新北市消防局人車馳援，沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一棟舊公寓今天上午發生瓦斯漏氣，新北市消防局人車馳援，沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝

熱水器 消防員

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