熱水器突掉地瓦斯管扯斷 新北消防：先開窗關瓦斯防爆

新北市新莊區一棟舊公寓今天上午發生瓦斯漏氣，新北市消防局人車趕抵使用氣體探測器循味進入2樓查看，赫見是熱水器掉落，導致瓦斯管線扯斷，瓦斯氣體外洩，所幸現場沒人受傷，確切原因待查。

據了解，新北市新莊區長青街一棟舊公寓，今天上午9時32分發生瓦斯漏氣。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛4車、消防員12人趕抵，經消防員使用氣體探測器，並布水線逐層搜索，確認是從2樓處洩漏。

警、消當場通知屋主返家開門進入查看，赫見是陽台熱水器掉落，將瓦斯管線斷掉，導致瓦斯氣體外洩。消防人員趕緊關閉瓦斯桶，所幸熱水器位置設在陽台通風處，沒有人員受傷。