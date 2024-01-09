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男子出獄想辦身分證找不到家人 基警助母子過年前重逢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

住在基隆市和平島的李姓男子多年前離家，李母報案協尋沒找到人。李男8年前出獄，日前出獄後想到戶政事務所補辦身分證，卻因父母已搬家，找不到人陪同辦不成。警方得知李的難處，透過警政系統查出李母仍住在和平島。李母進到派出所看到兒子就抱住他，說「媽媽好想你喔」。

基隆警二分局今天表示，和一路派出所警員鄭旭翔、呂佳駿日前服勤時，遇到年近40歲李姓男子求助。李男說，前一陣子出獄後，想要找工作重新過生活，卻發現身上沒有身分證。到戶政所想要重新申請身分證，被告知要有家屬陪同，但他回到以前住的地方，發現家人搬家了。

據了解，李男早年離家出走，與家人斷了音訊。李母曾經報案協尋，當時有找到人在高雄的李男，但他不想讓家人知道他的去向。後來李男犯案入獄，也沒有與家人聯繫。

警方透過李男提供的個人身分資料，透過警政系統、失蹤人口系統等資料庫交叉比對，查出李的家人這次年多次搬家，但一直住在和平島，昨天聯絡上李母，通知她到派出所見兒子。

李母進到派出所看到兒子，就上前抱住他，說「媽媽好想你喔」，並感謝警方積極的聯繫，讓她能再次看到兒子。

警二分局和一路派出所長陳志峰今天肯定同仁，發現民眾遇到困難，積極主動幫忙，並成功聯繫李男的家人，讓母子能在農曆年前相聚，享受到天倫之樂，落實警察為民服務精神，提升形象。

基隆市警方協助一對母子重逢，媽媽在派出所看到失蹤多年的兒子，一起回家過年。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方協助一對母子重逢，媽媽在派出所看到失蹤多年的兒子，一起回家過年。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方協助一對母子重逢，媽媽在派出所看到失蹤多年的兒子，抱住他說「媽媽好想你喔」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方協助一對母子重逢，媽媽在派出所看到失蹤多年的兒子，抱住他說「媽媽好想你喔」。記者邱瑞杰／翻攝

家人 身分證

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