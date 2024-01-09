桃園男騎60公里奔石碇山區 桃園新店警聯手尋獲失智男

桃園市79歲林姓男子昨天傍晚騎機車外出後失聯，因林男患有失智症，家屬焦急不已立即報警。桃園警方調閱監視器發現林男騎往新店北宜山區，隨即通報新店警方協尋。警方獲報後調派線上警力查找，當天晚間11時許在石碇區北宜路27公里處找到因自摔站在路旁的林男，所幸僅擦傷無大礙，隨後通知家屬前來帶回。

據了解，患有失智症的79歲林姓男子，昨天傍晚5時許從八德區住處騎機車外出後就此失聯，家人焦急地向楊梅分局報案。桃園警方調閱監視器後發現林男機車往新北市新店北宜山區行進，立即轉報新店分局協尋。

新店分局坪林派出所獲報後隨即調派線上警力尋找，晚間11時許終於在石碇區北宜路27公里處往鱷魚島方向，發現因路滑自摔的林男正茫然站在路旁，救護人員現場檢視後發現林男僅擦傷並無大礙未送醫，警方隨後通知家屬前來製作撤尋筆錄，林男兒子也對桃園及新北警方兩邊通力合作，順利找到年邁的父親十分感激。新店警方呼籲，家裡如有疑似失智症患者，應特別注意其行蹤；並在患者身上放置相關聯絡方式，以利警方尋獲時能夠第一時間聯繫到家屬。