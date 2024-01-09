影／幫詐團「洗車」比跑車好賺 女司機好康報同業被收押

桃園1名白牌計程車女司機兼職詐騙車手，時薪500元比跑車載客更好賺，好康報給同業一起幫詐騙集團「洗車」。新北市蘆洲警方鎖定女司機，日前持1張拘票逮到2個人，當場查扣74萬現金、24張金融卡等證物，2人都被移送法辦，女司機收押禁見。

警方指出，詐騙集團常與白牌計程車隊合作，由司機負責測試人頭帳戶金融卡是否被警示、贓款是否入帳，暗號稱為「洗車」。接著司機就會載著車手四處找ATM提領贓款，同時負責監控。

蘆洲警分局三民派出所上個月清查詐欺提領熱點，從銀行ATM監視器鎖定1名專跑機場接客的34歲葉姓白牌計程車女司機，涉嫌當車手提款，向地檢署和法院聲請拘票、搜索票獲准，持續監控她的動向。

員警4日上午循線追到桃園市，中午時分她搭乘的白色休旅車轉進桃園區大連二街停靠路旁，葉女和34歲呂姓男子先後下車透氣，警方立刻衝過去出示拘票、搜索票逮人，並在車上搜出金融卡24張、筆電1台、讀卡機2台、現金74萬8400元、手機3支等犯罪證物。

原來2個人是同車隊司機，葉女認為時薪500元很好賺，便介紹呂男一起幫詐騙集團「洗車」，教他如何將讀卡機接上筆電或手機，即可透過網路銀行查詢人頭帳戶狀況，接著就可以拿未被警示且已入帳的金融卡去提領贓款。

呂男剛學會「洗車」，還沒領過錢就被抓，2人警詢後均依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送新北地檢署，檢察官複訊後令呂男限制住居，無保請回；葉女聲請羈押，法院裁定羈押禁見。