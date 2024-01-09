影／台中警協力神獸寶可夢 春節防搶電爆「火箭隊」

台中市第五警分局因應農曆新年的防搶演練與宣導，今年防搶影片以知名動畫「寶可夢」為主題，以民眾耳熟能詳的「皮卡丘」、「火箭隊」等角色，由分局警員扮演，加上下轄內台北富邦銀行的協助，讓今天上線的防搶影片兼具娛樂性與宣導效果。

第五警分局表示，近日與轄區內的台北富邦銀行舉辦防搶演練，一併拍攝防搶宣導影片，為讓讓宣導效果更深入人心，此次以動畫「寶可夢」為發想，加入經典動畫角色「火箭隊」和「皮卡丘」，還遴選三位動漫迷警員，扮演此次的關鍵角色。

五分局指出，此次影片設計是反派「火箭隊」要搶銀行，現場民眾不讓「火箭隊」如意，抓準時機報警求援，因巧遇張貼護鈔傳單的「皮卡丘」，不容歹徒作亂，趁「火箭隊」步出大門以為得手之際，出其不意使出電擊招式，員警隨即趕赴現場，逮捕上銬帶上警車。

第五分局表示，「皮卡丘」招式深植觀眾心裡，為達到演出效果，特別出動電擊槍營造氛圍，令人身歷其境，也展現了警民合作對抗犯罪的力量。

五分局強調，將持續加強金融機構等財物匯集處所的警戒及巡邏，並提供免費護鈔服務，以保障民眾財產安全。民眾如有大筆現金存、提款需求，可向警察機關申請，讓他們在春節期間能夠安心、開心度過。