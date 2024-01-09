桃園台61凌晨聚集「逾50輛改裝車」炸街 警包圍猛開24張單

桃園市觀音區台61線日前凌晨3點多有大批改裝車輛聚集，噪音聲擾人安寧，警方巡邏時發現立即上前攔查並通報線上警網前後包圍，共攔查50多輛汽、機車，一口氣取締24件違規行為，杜絕噪音。

桃園市大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，每逢假日的深夜時段，經常吸引改裝車輛聚集，令當地居民不堪其擾，大園警方為此在周末例假日深夜至清晨時段，編排防制危險駕車勤務，加強線上巡邏，以防改裝車輛聚集競速。

警方7日凌晨3點多巡邏時，在觀音區玉林路二段與台61線平面道路口，發現有大批改裝車輛聚集，噪音聲擾人安寧，立即上前攔檢，聚集車輛見狀隨即四處逃竄，拒絕配合攔查，警方立刻通報線上警網到場，實施口袋戰術攔截圍捕。