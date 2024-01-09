桃園台61凌晨聚集「逾50輛改裝車」炸街 警包圍猛開24張單
桃園市觀音區台61線日前凌晨3點多有大批改裝車輛聚集，噪音聲擾人安寧，警方巡邏時發現立即上前攔查並通報線上警網前後包圍，共攔查50多輛汽、機車，一口氣取締24件違規行為，杜絕噪音。
桃園市大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，每逢假日的深夜時段，經常吸引改裝車輛聚集，令當地居民不堪其擾，大園警方為此在周末例假日深夜至清晨時段，編排防制危險駕車勤務，加強線上巡邏，以防改裝車輛聚集競速。
警方7日凌晨3點多巡邏時，在觀音區玉林路二段與台61線平面道路口，發現有大批改裝車輛聚集，噪音聲擾人安寧，立即上前攔檢，聚集車輛見狀隨即四處逃竄，拒絕配合攔查，警方立刻通報線上警網到場，實施口袋戰術攔截圍捕。
結果警方在現場共攔查40輛汽車、12輛機車，舉發無照駕駛4件、闖紅燈2件、未繫安全帶2件、轉彎未依規定6件、逆向行駛2件、不服稽查取締逃逸2件等違規行為，其中6輛汽機車有變更排氣管，後續將通報桃園市環保局及監理單位召回檢驗。
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