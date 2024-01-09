遭猛刺10刀割頸慘死家屬哀慟 枉死國三生告別式日期曝

新北市國三生去年耶誕節當天遭同校同學割頸不幸身亡，行凶的少年案發後被新北地院少年法庭裁定收容，原本被責付的教唆少女卻在外疑似串證，引發社會譁然，少女4日前往警局製作筆錄後，新北地院少年法庭昨天傳喚少女出庭，法官審理後中午裁定收容。據了解，不幸身亡的國三生也將在1月25日舉行告別式。

據了解，國三生割頸案發生後，涉嫌行凶的少年和教唆少女都被帶回警局，二人手機也都被查扣；少女被少年法庭責付回家後竟在網路PO文嗆「未成年法律會保護我」，還疑似用新手機聯繫命案發生當時目擊的同學，要同學配合並告知調查時如何應答。事件曝光後少女於4日在律師陪同下前往警局作筆錄，新北地方法院少年法庭昨天上午傳喚少女出庭說明，訊後裁定將少女收容。

新北地方法院昨天發表聲明表示，少女於另件調查中再涉本件偏差行為，且有疑串證，本件行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，應予收容。

國三生家屬日前哀慟的發表聲明，呼籲重新審視少事法年齡及相關配套措施，檢視現行校園安全及學生輔導制度的漏洞，讓學生不用心驚膽戰擔心受怕。家屬並強烈聲明反對廢死，表示只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。