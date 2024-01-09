快訊

領先傳統開票！聯合報推機率分配模型 搶先預測2024大選結果

高端疫苗成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

港大博士生寫論文下海當直播主 秀場3年陷人心欲望漩渦

遭猛刺10刀割頸慘死家屬哀慟 枉死國三生告別式日期曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市國三生去年耶誕節當天遭同校同學割頸不幸身亡，行凶的少年案發後被新北地院少年法庭裁定收容，原本被責付的教唆少女卻在外疑似串證，引發社會譁然，少女4日前往警局製作筆錄後，新北地院少年法庭昨天傳喚少女出庭，法官審理後中午裁定收容。據了解，不幸身亡的國三生也將在1月25日舉行告別式

據了解，國三生割頸案發生後，涉嫌行凶的少年和教唆少女都被帶回警局，二人手機也都被查扣；少女被少年法庭責付回家後竟在網路PO文嗆「未成年法律會保護我」，還疑似用新手機聯繫命案發生當時目擊的同學，要同學配合並告知調查時如何應答。事件曝光後少女於4日在律師陪同下前往警局作筆錄，新北地方法院少年法庭昨天上午傳喚少女出庭說明，訊後裁定將少女收容。

新北地方法院昨天發表聲明表示，少女於另件調查中再涉本件偏差行為，且有疑串證，本件行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，應予收容。

國三生家屬日前哀慟的發表聲明，呼籲重新審視少事法年齡及相關配套措施，檢視現行校園安全及學生輔導制度的漏洞，讓學生不用心驚膽戰擔心受怕。家屬並強烈聲明反對廢死，表示只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。

據了解，國三生家屬預定在1月25日於新北市立板橋殯儀館崇義廳替愛子舉行告別式，當天中午12時40分為家祭，下午1時10分公祭後發引新北市立三峽昇華園火化。

遭割喉新北國三生去年12月26日過世，檢警前往相驗。圖／聯合報資料畫面
遭割喉新北國三生去年12月26日過世，檢警前往相驗。圖／聯合報資料畫面
枉死國三生將於1月25日於板橋殯儀館舉行告別式。圖／報系資料照
枉死國三生將於1月25日於板橋殯儀館舉行告別式。圖／報系資料照

告別式 校園安全

延伸閱讀

影／遭割頸切斷氣管 他撐著騎車衝警所求救畫面曝光

勸架公親變事主！南投2男遭割頸亡 1人氣管遭切開慘死派出所前

新北國三生命案疑難擋輿論壓力 法官今午裁定少女收容

新北市國中生被割頸致死令人不捨 驚人輸血量曝光

相關新聞

煙火廠外疑似鋁、鎂粉末起火 山谷有如白晝 苗消搶救中

苗栗縣造橋鄉一家煙火公司廠外樹林堆置的疑似鋁、鎂粉末發光劑，8日晚間疑似起火發出強光，延燒到附近雜草樹林，因屬禁水物質，...

國道三號聯結車追撞4車 1死7傷

國道三號北向南港路段昨天上午十一時許發生聯結車追撞四輛小轎車車禍，共八人輕重傷，其中廿五歲吳姓男子送醫不治。事故造成車流...

阿里山公路轎車滑落山坡 救難隊下切拉起駕駛已無生命跡象

嘉義縣台18線阿里山公路今早發生車禍，46歲陳姓男子開車載著6歲兒子上山，途中不慎滑落30公尺深山坡，6歲男童臉部擦挫傷...

遭猛刺10刀割頸慘死家屬哀慟 枉死國三生告別式日期曝

新北市國三生去年耶誕節當天遭同校同學割頸不幸身亡，行凶的少年案發後被新北地院少年法庭裁定收容，原本被責付的教唆少女卻在外...

愛犬走失飼主焦急萬分 安平警民合作順利找回

台南市安平區鄭姓女子昨天在住家附近遛狗時因未繫妥牽繩，她飼養的柴犬走失到育平公園，被熱心徐姓女子發現送往動物醫院，並請警...

苗縣煙火廠外疑原料燃燒爆炸 波及300多坪樹林

苗栗縣造橋鄉某煙火廠作業區外昨晚疑因鋁鎂合金原料燃燒並出現爆炸聲響，火勢波及鄰近300多坪樹林，消防局派員灌救控制火勢並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。