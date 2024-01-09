愛犬走失飼主焦急萬分 安平警民合作順利找回
台南市安平區鄭姓女子昨天在住家附近遛狗時因未繫妥牽繩，她飼養的柴犬走失到育平公園，被熱心徐姓女子發現送往動物醫院，並請警方協助尋找主人，並透過柴犬身上的晶片得知飼主的資料，後續由警方通知飼主帶回。
「有狗狗走失，請幫忙找主人。」台南市警四分局華平派出所巡佐林子翔、員警蔡易珊，昨天下午1點多巡邏時獲報有柴犬走失而暫置於動物醫院，據了解，徐姓女子在育平公園發現這隻可愛的柴犬，由於柴犬身上乾淨研判剛走失不久。動物醫院人員透過柴犬身上的晶片，得知飼主的資料。
警方通知飼主鄭姓女子，她愛犬在動物醫院後，飼主鄭女才放心下來，並向徐女及警方表示感謝。員警提醒民眾，如有飼養寵物建議繫妥牽繩，避免放養讓寵物自行外出，除了在路上車輛可能對寵物造成危害或驚嚇，如有逃竄情形也會對交通人車造成未知風險，影響行車安全。
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