台中60歲男昨摔落山谷 警消搜救今發現仍送醫不治

昨天下午3點多，有民眾發現台中市東勢區疑有機車摔落山谷報警，警消馳抵漏夜救援，今早9點多，眾人救起60歲吳男已呈現OHCA，送東勢農民醫院急救後仍宣告不治。據悉，死者為當地民眾，身上初步檢視沒有外力刀傷或槍傷，死因有待警方釐清。

台中市消防局表示，昨天下午3點多，吳男家屬在東勢區往東勢林場，超過東新果園500公尺處，發現吳男機車，但只看到機車，沒看到騎士，擔心吳男摔落山谷，立即報警。

消防局派遣二大隊、東勢分隊14人前往救援，但昨晚天色已暗，搜救未果；今早擴大派遣二大隊、東勢、石岡、新社分隊、特搜大隊(2搜救犬)共14人，支援單位空拍義消、迅雷、中搜、石岡、東勢義消共22人、2搜救犬，由組長林諺樟帶隊前往搜救。