台中60歲男昨摔落山谷 警消搜救今發現仍送醫不治
昨天下午3點多，有民眾發現台中市東勢區疑有機車摔落山谷報警，警消馳抵漏夜救援，今早9點多，眾人救起60歲吳男已呈現OHCA，送東勢農民醫院急救後仍宣告不治。據悉，死者為當地民眾，身上初步檢視沒有外力刀傷或槍傷，死因有待警方釐清。
台中市消防局表示，昨天下午3點多，吳男家屬在東勢區往東勢林場，超過東新果園500公尺處，發現吳男機車，但只看到機車，沒看到騎士，擔心吳男摔落山谷，立即報警。
消防局派遣二大隊、東勢分隊14人前往救援，但昨晚天色已暗，搜救未果；今早擴大派遣二大隊、東勢、石岡、新社分隊、特搜大隊(2搜救犬)共14人，支援單位空拍義消、迅雷、中搜、石岡、東勢義消共22人、2搜救犬，由組長林諺樟帶隊前往搜救。
今早9點08分，搜救人員在現場機車翻落處的對向上方100公尺處，發現60歲吳姓失聯者，已沒有呼吸心跳，9點24分救護車送往東勢農民醫院急救。東勢農民醫院表示，患者到院沒有呼吸心跳，經急救後仍宣告不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言