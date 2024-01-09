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台中60歲男昨摔落山谷 警消搜救今發現仍送醫不治

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

昨天下午3點多，有民眾發現台中市東勢區疑有機車摔落山谷報警，警消馳抵漏夜救援，今早9點多，眾人救起60歲吳男已呈現OHCA，送東勢農民醫院急救後仍宣告不治。據悉，死者為當地民眾，身上初步檢視沒有外力刀傷或槍傷，死因有待警方釐清。

台中市消防局表示，昨天下午3點多，吳男家屬在東勢區往東勢林場，超過東新果園500公尺處，發現吳男機車，但只看到機車，沒看到騎士，擔心吳男摔落山谷，立即報警。

消防局派遣二大隊、東勢分隊14人前往救援，但昨晚天色已暗，搜救未果；今早擴大派遣二大隊、東勢、石岡、新社分隊、特搜大隊(2搜救犬)共14人，支援單位空拍義消、迅雷、中搜、石岡、東勢義消共22人、2搜救犬，由組長林諺樟帶隊前往搜救。

今早9點08分，搜救人員在現場機車翻落處的對向上方100公尺處，發現60歲吳姓失聯者，已沒有呼吸心跳，9點24分救護車送往東勢農民醫院急救。東勢農民醫院表示，患者到院沒有呼吸心跳，經急救後仍宣告不治。

台中市60歲吳男不明原因率落東勢區山谷，警消發現救起已呈現OHCA，送東勢農民醫院急救後仍宣告不治，進一步死因有待警方釐清。圖／讀者提供
台中市60歲吳男不明原因率落東勢區山谷，警消發現救起已呈現OHCA，送東勢農民醫院急救後仍宣告不治，進一步死因有待警方釐清。圖／讀者提供
台中市60歲吳男不明原因率落東勢區山谷，警消發現救起已呈現OHCA，送東勢農民醫院急救後仍宣告不治，進一步死因有待警方釐清。圖／讀者提供
台中市60歲吳男不明原因率落東勢區山谷，警消發現救起已呈現OHCA，送東勢農民醫院急救後仍宣告不治，進一步死因有待警方釐清。圖／讀者提供

農民 搜救犬 台中市

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