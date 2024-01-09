網友爆料總統候選人掃街有人放鞭炮 南警：維護安全澆熄

網友爆料，昨天有總統候選人掃街車隊行經台南市中西區忠義路與慈音街口，有民眾在路旁燃放鞭炮後，大批員警上前追查，警用廂型車在路旁紅線違停，質疑警方做法。台南市警二分局今天說，警方為維護候選人人身安全，以礦泉水來即時撲滅，員警執行勤務當中駕駛警用廂型車臨停，並開啟方向燈警示，公務執行中本無違規。

台南網友爆料，昨天有總統候選人掃街車隊行經台南市中西區忠義路，有人燃放鞭炮，警方不敢大意，多名員警上前巡查、盤問；網友並爆料，警用廂型車在路旁紅線違停，質疑警方做法違規不恰當。

台南市警二分局說，總統候選人掃街拜票中，約昨天下午3點在忠義路與慈音街口，有熱情支持民眾在路旁燃放鞭炮情形，員警發現以礦泉水來即時撲滅。員警執行勤務當中駕駛警用廂型車臨停，並開啟方向燈警示，公務執行中 有無違規問題。