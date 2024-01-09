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網友爆料總統候選人掃街有人放鞭炮 南警：維護安全澆熄

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網友爆料，昨天有總統候選人掃街車隊行經台南市中西區忠義路與慈音街口，有民眾在路旁燃放鞭炮後，大批員警上前追查，警用廂型車在路旁紅線違停，質疑警方做法。台南市警二分局今天說，警方為維護候選人人身安全，以礦泉水來即時撲滅，員警執行勤務當中駕駛警用廂型車臨停，並開啟方向燈警示，公務執行中本無違規。

台南網友爆料，昨天有總統候選人掃街車隊行經台南市中西區忠義路，有人燃放鞭炮，警方不敢大意，多名員警上前巡查、盤問；網友並爆料，警用廂型車在路旁紅線違停，質疑警方做法違規不恰當。

台南市警二分局說，總統候選人掃街拜票中，約昨天下午3點在忠義路與慈音街口，有熱情支持民眾在路旁燃放鞭炮情形，員警發現以礦泉水來即時撲滅。員警執行勤務當中駕駛警用廂型車臨停，並開啟方向燈警示，公務執行中 有無違規問題。

警方說，投開票日將屆，在各類選舉活動中，警方再三提醒宣導支持民眾在活動會場周邊及道路沿線避免來燃放鞭炮，以維護各候選人安全。

網友爆料，警用廂型車在路旁紅線違停，質疑警方違規。警方說，員警執行勤務當中駕駛警用廂型車臨停，並開啟方向燈警示，公務執行中無違規。翻攝自／社會事新聞影音臉書
網友爆料，警用廂型車在路旁紅線違停，質疑警方違規。警方說，員警執行勤務當中駕駛警用廂型車臨停，並開啟方向燈警示，公務執行中無違規。翻攝自／社會事新聞影音臉書
網友爆料，昨天有總統候選人掃街車隊行經台南市中西區忠義路段，有民眾在路旁燃放鞭炮後，大批員警上前追查。警方說，為維護候選人人身安全，以礦泉水來即時撲滅。翻攝自／社會事新聞影音臉書
網友爆料，昨天有總統候選人掃街車隊行經台南市中西區忠義路段，有民眾在路旁燃放鞭炮後，大批員警上前追查。警方說，為維護候選人人身安全，以礦泉水來即時撲滅。翻攝自／社會事新聞影音臉書

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