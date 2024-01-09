汽車左轉對向兩機車煞不住 一騎士撞飛車頭毀釀兩傷
宋姓男子昨天下午開車於新北市新莊區中正路左轉瓊泰路，不慎與對向直行2輛機車發生擦、碰撞，林姓騎士人車拋飛落地左膝骨折，另車騎士林男手指擦挫傷，緊急協助兩名騎士就醫，所幸皆無生命危險，事故三方沒有酒駕，肇因待查。
據了解，宋姓男子（49歲）昨天下午近4時許，開著一輛黃色汽車，沿著新北市新莊區中正路往桃園方向直行，途中行經中正路左轉欲駛入瓊泰路時，不慎與對向林男（28歲）、林男（19歲）所騎乘兩輛機車發生擦、碰撞。
造成28歲林男人車拋飛落地，左邊膝骨折，另名19歲林姓騎士及時閃過，幸運僅手指擦挫傷，緊急協助兩名騎士就醫，所幸皆無生命危險。事故三方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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