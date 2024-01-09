汽車左轉對向兩機車煞不住 一騎士撞飛車頭毀釀兩傷

宋姓男子昨天下午開車於新北市新莊區中正路左轉瓊泰路，不慎與對向直行2輛機車發生擦、碰撞，林姓騎士人車拋飛落地左膝骨折，另車騎士林男手指擦挫傷，緊急協助兩名騎士就醫，所幸皆無生命危險，事故三方沒有酒駕，肇因待查。

據了解，宋姓男子（49歲）昨天下午近4時許，開著一輛黃色汽車，沿著新北市新莊區中正路往桃園方向直行，途中行經中正路左轉欲駛入瓊泰路時，不慎與對向林男（28歲）、林男（19歲）所騎乘兩輛機車發生擦、碰撞。