影／半夜偷愛心箱 高雄男因帽子英文字曝蹤
高雄蔡姓男子趁半夜，涉嫌偷走飲料攤櫃檯上的愛心箱，隔天遇警方追緝，否認涉案，但是，警方從飲料攤監錄畫面，發現他的帽子上的文字，才讓他坦承涉案。
據了解，1月6日凌晨2時許，高雄市鳳山區文衡路某飲料店的愛心箱遭竊，損失約350元，店家查看監錄畫面，發現1名頭戴鴨舌帽、騎乘腳踏車的男子，趁著四下無人，偷偷解開愛心箱的鍊子，整個箱子偷走，店家氣得報警，說「連愛心箱也偷，真沒愛心」。
員警根據店家監錄畫面，發覺是經常在附近逗留的蔡姓男子，1月7日晚間9時許，在三民區鐵道街綠廊道附近，發現騎腳踏車的蔡嫌（43歲），員警隨即狂奔追上，攔下蔡姓男子，追問他前1天凌晨的行蹤。
蔡否認涉案，稱沒去過文衡路，後來又稱去吃東西，員警示出監錄影像，明指他所戴的帽子，印有「SOMETIME」英文字樣，和影像中完全一樣，問他愛心箱下落，他才稱已經丟掉，坦承涉案，並已把錢花光。警詢後，將他依竊盜罪嫌移送法辦。
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