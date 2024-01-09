高雄公寓暗夜冒濃煙一度6人受困 竟是夫妻失和引火燒屋

高雄楠梓區仁昌街86巷口處，今天上午2時47分許，一處四層樓連棟住宅冒出陣陣濃煙；消防局一開始獲報，該公寓至少3名住戶受困，經消防員搶救火勢在3時10分許順利撲滅，並一一救出住戶6人，經警方調查，起火原因竟是58歲3樓女屋主反鎖房內縱火。

楠梓分局指出，仁昌街起火公寓的3樓，平常為許姓男子與蔡姓女子夫妻倆居住，但該對夫妻疑長期感情不睦，今天凌晨2時許，蔡女疑因情緒失控引火燒屋，所幸周邊鄰居即時通報，僅蔡女因燒燙傷且情緒激動送醫，該公寓大樓其餘人等皆平安，並未釀成大禍。