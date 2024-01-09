台南市南區鐵皮屋清晨失火 40多尊神像付之一炬
台南市南區省躬三街一處鐵皮屋，今天凌晨3點多起火悶燒，附近民眾一度誤以為是燒雜草，外出察看才發現 是鐵皮屋失火，連忙報消防人員滅火，消防人員到場後連忙出水滅火，火勢約在20分鐘後撲滅，但屋內存放約40尊神像和宗教物品付之一炬，無人受傷。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨三點42分接獲報案，南區省躬三街一處鐵皮屋發生火災，中心派出灣裡、德興等消防分隊18車33人到場搶救後， 火勢約在4點10分撲滅。
當地南區永寧里長王育貞說，鐵皮屋內神明是外地人來這存放，一開始附近民眾一度誤以為是燒雜草，外出察看才發現 是鐵皮屋失火，連忙報消防人員滅火，還好晚間鐵皮屋沒有住。
據了解，鐵皮屋燃燒面積約6平方公尺，至於起火原因，消防人員說原因不明，需待火調科人員鑑定釐清。
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