煙火廠外疑似鋁、鎂粉末起火 山谷有如白晝 苗消搶救中
苗栗縣造橋鄉一家煙火公司廠外樹林堆置的疑似鋁、鎂粉末發光劑，8日晚間疑似起火發出強光，延燒到附近雜草樹林，因屬禁水物質，消防人車在現場漏夜防護，沒有波及廠房、成品。
苗栗縣政府消防局8日晚上9點左右接獲報案，造橋鄉山區傳出爆炸聲響，並冒出白色亮光，消防局緊急出動特搜、竹南、造橋分隊9車、24人至現場，發現是煙火公司廠外20多公尺的樹林中，一堆約3公尺長寬、高約2公尺的物品起火，並發出白色強光。
消防人員第一時間研判，疑似製造煙火的鋁、鎂粉末發光劑起火，屬於禁火物質，人車在現場戒護，出水線撲滅延燒到附近樹林、雜草的火勢，並未波及廠防、成品，也沒有人員受傷。
消防局長匡夢麟等人也到現場了解，消防人員控制侷限起火範圍，並漏夜戒護，危害並沒有進一步擴大，至於起火原因、損失，消防人員9日白天將進一步調查。
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