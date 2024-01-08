煙火廠外疑似鋁、鎂粉末起火 山谷有如白晝 苗消搶救中

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉一家煙火公司廠外樹林堆置的疑似鋁、鎂粉末發光劑，8日晚間疑似起火發出強光，延燒到附近雜草樹林，因屬禁水物質，消防人車在現場漏夜防護，沒有波及廠房、成品。

苗栗縣政府消防局8日晚上9點左右接獲報案，造橋鄉山區傳出爆炸聲響，並冒出白色亮光，消防局緊急出動特搜、竹南、造橋分隊9車、24人至現場，發現是煙火公司廠外20多公尺的樹林中，一堆約3公尺長寬、高約2公尺的物品起火，並發出白色強光。

消防人員第一時間研判，疑似製造煙火的鋁、鎂粉末發光劑起火，屬於禁火物質，人車在現場戒護，出水線撲滅延燒到附近樹林、雜草的火勢，並未波及廠防、成品，也沒有人員受傷。

消防局長匡夢麟等人也到現場了解，消防人員控制侷限起火範圍，並漏夜戒護，危害並沒有進一步擴大，至於起火原因、損失，消防人員9日白天將進一步調查。

苗栗縣造橋鄉一家煙火公司廠外樹林堆置的疑似鋁、鎂粉末發光劑，8日晚間疑似起火，消防人車在現場漏夜防護。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉一家煙火公司廠外樹林堆置的疑似鋁、鎂粉末發光劑，8日晚間疑似起火，消防人車在現場漏夜防護。圖／民眾提供

苗栗縣 爆炸

延伸閱讀

影／彰化員林倉庫大火 濃煙竄天際駭人消防搶救中

鼓勵打火兄弟 台南市消防局發起119消防節民眾留言活動

耍帥下場慘！元旦北海岸「翹孤輪」飆車還放煙火 2男依公危送辦再罰9萬

小春Kenzy狂放百萬煙火 頂寒流齊聚百人喊「發了」

相關新聞

國道三號聯結車追撞4車 1死7傷

國道三號北向南港路段昨天上午十一時許發生聯結車追撞四輛小轎車車禍，共八人輕重傷，其中廿五歲吳姓男子送醫不治。事故造成車流...

阿里山公路轎車滑落山坡 救難隊下切拉起駕駛已無生命跡象

嘉義縣台18線阿里山公路今早發生車禍，46歲陳姓男子開車載著6歲兒子上山，途中不慎滑落30公尺深山坡，6歲男童臉部擦挫傷...

煙火廠外疑似鋁、鎂粉末起火 山谷有如白晝 苗消搶救中

苗栗縣造橋鄉一家煙火公司廠外樹林堆置的疑似鋁、鎂粉末發光劑，8日晚間疑似起火發出強光，延燒到附近雜草樹林，因屬禁水物質，...

影／ 彰化員林輪胎大廠員工宿舍大火 移工驚惶撤離

彰化縣員林市柳橋西路富強輪胎員工宿舍今晚8點多發生火警，熊熊烈火與濃煙竄出，緊臨台76線快速道路，讓遠方看到的民眾都直呼...

影／高雄女客小菜加頭髮疑慣犯 店家氣炸批小本生意這樣搞

高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人...

影／花蓮婦疑「鬼切」3車道左轉 遭小貨車追撞亡

花蓮新城鄉台9線今天發生一起死亡車禍，66歲吳姓婦人騎機車，從慢車道「鬼切」橫越2個車道準備左轉，遭到後方小貨車追撞，吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。