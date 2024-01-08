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影／高雄女客小菜加頭髮疑慣犯 店家氣炸批小本生意這樣搞

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人拔自己頭髮加入菜裡，結帳時告知她行徑已被錄下，女子竟甩頭離去；店家後在網路貼文，指「真的傻眼，小本生意這樣搞」，懷疑女客是慣犯，籲其他店家注意。

高雄市左營區一家食堂的業者，今天下午在臉書社團「左營楠梓人」貼文，指創業四年很辛苦，經歷疫情、從楠梓德賢路被漲高租金，後搬到左營重立路，真的一路走來，淚水、汗水在心頭。

食堂老闆貼文中指出，他真的很不開心，有客人今天中午在燙青菜裡面加入自己的頭髮，有意想要毀他們的商譽；他們對自己商譽、品質、服務一直視為最重要；「看的出來是個慣犯！」

老闆怒氣難消表示，或許是同業者叫人來，他不是很清楚，但希望開店的朋友或是開店業者能注意此人。自己做小本生意，對於女客人的行徑，感到很傻眼、很生氣。

業者附上事發影片，只見一名長髮女客人，點了湯麵和一份青菜，後坐在椅子上，撥弄頭髮，後扯下頭髮，直接放入青菜碟子裡，並用筷子撥弄幾下，將頭髮藏入青菜內，隨後起身端著碟子向店家反映菜裡有頭髮。

業者在該名女客結帳時，告知菜裡加頭髮行為已被監視器錄下，沒想到該名女客竟一言不發，甩頭離去。

網友看到貼文後紛紛對店家抱不平，有網友驚呼「太誇張」、「太噁心」、「好扯」；有的 說「好過分，支持報警處理」、「報警處理，勿姑息」、「報警，提告，維護自己的商譽」。

有網友留言「還好有影片」、「原來自己喜歡加料」；「不知現在電眼這麼多，真傻，自己的一舉一動被盯上了還不知，真的須要報警，大家辛苦賺錢何必如此，報警才不會有下個受害的店家」。

轄區左營警分局表示，因該名女客未造成店家具體損失，業者也未向警方報案。呼籲消費者勿惡作劇，或藉機向店家恐嚇勒索，以免涉及刑法第346條恐嚇取財罪嫌，得不償失。

高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人拔自己頭髮加入菜裡。圖／取自「左營楠梓人」
高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人拔自己頭髮加入菜裡。圖／取自「左營楠梓人」
高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人拔自己頭髮加入菜裡。圖／取自「左營楠梓人」
高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人拔自己頭髮加入菜裡。圖／取自「左營楠梓人」
高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人拔自己頭髮加入菜裡。圖／取自「左營楠梓人」
高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人拔自己頭髮加入菜裡。圖／取自「左營楠梓人」
高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人拔自己頭髮加入菜裡。圖／取自「左營楠梓人」
高雄市一名長髮女子今午到左營區一家食堂消費，點了湯麵和燙青菜，不久卻端小菜反映「有頭髮」，店家暗中調監視器，發現是女客人拔自己頭髮加入菜裡。圖／取自「左營楠梓人」

頭髮 監視器

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