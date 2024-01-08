影／花蓮婦疑「鬼切」3車道左轉 遭小貨車追撞亡

花蓮新城鄉台9線今天發生一起死亡車禍，66歲吳姓婦人騎機車，從慢車道「鬼切」橫越2個車道準備左轉，遭到後方小貨車追撞，吳婦整個人被撞飛，送醫後仍不治，詳細事故原因由警方調查釐清。

警方初步調查，今天上午10時50分左右，66歲的吳姓婦人騎乘普通重型機車，在台9線170.7公里處由南往北行駛，在路口準備左轉時，不慎被後方36歲李姓男子所駕駛的營業小貨車發生追撞，吳女當場被撞彈飛倒地受傷，送花蓮慈濟醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

根據監視器畫面，吳婦騎機車原在外側慢車道，一度回頭查看後方有無來車，直接橫越2個車道左轉，結果遭到後方車速較快的小貨車撞上，吳婦連人帶車被撞飛數公尺倒地不起，撞擊力道大，不僅小貨車擋風玻璃破裂，機車也被強大力道撞爛，零件散落一地。

由於撞擊聲巨大，附近民眾嚇得跑出來查看並立即報警，消防人員到場，發現倒地吳婦已失去意識，緊急送往花蓮慈濟醫院搶救，仍傷重不治。