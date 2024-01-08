快訊

疑勸架公親變事主...南投2男遭割頸亡 1人氣管遭切開慘死派出所前

法官難擋輿論壓力？國三生割頸案少女疑串證 今午裁定收容

影／花蓮婦疑「鬼切」3車道左轉 遭小貨車追撞亡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮新城鄉台9線今天發生一起死亡車禍，66歲吳姓婦人騎機車，從慢車道「鬼切」橫越2個車道準備左轉，遭到後方小貨車追撞，吳婦整個人被撞飛，送醫後仍不治，詳細事故原因由警方調查釐清。

警方初步調查，今天上午10時50分左右，66歲的吳姓婦人騎乘普通重型機車，在台9線170.7公里處由南往北行駛，在路口準備左轉時，不慎被後方36歲李姓男子所駕駛的營業小貨車發生追撞，吳女當場被撞彈飛倒地受傷，送花蓮慈濟醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

根據監視器畫面，吳婦騎機車原在外側慢車道，一度回頭查看後方有無來車，直接橫越2個車道左轉，結果遭到後方車速較快的小貨車撞上，吳婦連人帶車被撞飛數公尺倒地不起，撞擊力道大，不僅小貨車擋風玻璃破裂，機車也被強大力道撞爛，零件散落一地。

由於撞擊聲巨大，附近民眾嚇得跑出來查看並立即報警，消防人員到場，發現倒地吳婦已失去意識，緊急送往花蓮慈濟醫院搶救，仍傷重不治。

經查，李男駕照正常、無酒精反應，吳女持有普通輕型機車駕照，卻騎乘普通重型機車，酒精檢測尚待醫院抽血檢驗，至於詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

花蓮縣新城鄉台9線170.7公里處今天發生死亡車禍，66歲吳姓婦人騎乘機車不慎被後方小貨車發生追撞，吳婦傷重不治。圖／民眾提供
花蓮縣新城鄉台9線170.7公里處今天發生死亡車禍，66歲吳姓婦人騎乘機車不慎被後方小貨車發生追撞，吳婦傷重不治。圖／民眾提供
由於撞擊力道大，吳婦送醫傷重不治，機車也被強大力道撞爛。圖／民眾提供
由於撞擊力道大，吳婦送醫傷重不治，機車也被強大力道撞爛。圖／民眾提供
由於撞擊力道大，小貨車擋風玻璃破裂。圖／民眾提供
由於撞擊力道大，小貨車擋風玻璃破裂。圖／民眾提供

車道 花蓮

延伸閱讀

國道3號南港路段5車連環事故 25歲男性送醫不治共1死7傷

國3新竹段晚間重大車禍 兩人下車處理車禍遭追撞

疑視線死角追撞7旬騎士捲車底輾斃 水泥預拌車司機過失致死罪嫌起訴

影／國3北上台中段車禍...大貨車追撞小貨車 1人受傷送醫

相關新聞

國道3號南港路段5車連環事故 25歲男性送醫不治共1死7傷

國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送...

阿里山公路轎車滑落山坡 救難隊下切拉起駕駛已無生命跡象

嘉義縣台18線阿里山公路今早發生車禍，46歲陳姓男子開車載著6歲兒子上山，途中不慎滑落30公尺深山坡，6歲男童臉部擦挫傷...

影／車手遭圍捕開車撞爛民車竄逃 警逮人驚險畫面曝光

新北市海山警方偵辦48歲潘姓男子遭詐欺案，今天下午與詐團相約在潘男住處取款，警方身穿便衣到場埋伏，見車手出現立即上前將出...

影／網紅退休警違停遇拖吊 錄影怒嗆女警態度不佳要脅PO網

經常拍影片挑警察值勤毛病的蕭姓退休員警，昨天帶妻女到新北市二重疏洪道參加活動，不找停車場卻違停在橋梁匝道口紅線坐在車內休...

影／花蓮婦疑「鬼切」3車道左轉 遭小貨車追撞亡

花蓮新城鄉台9線今天發生一起死亡車禍，66歲吳姓婦人騎機車，從慢車道「鬼切」橫越2個車道準備左轉，遭到後方小貨車追撞，吳...

女騎士直行遭右轉大貨車擦撞 慘死輪下葡萄掉滿地

顏姓男子今天下午3時許駕駛大貨車行經高雄市林園區鳳林路，欲右轉沿海路二段時，疑視線死角，擦撞後方直行的焦姓女騎士機車，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。