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國1台南永康段2大車碰撞 化學槽車女駕駛受傷送醫

中央社／ 台南8日電

國道1號北向台南永康路段今天發生化學槽車與砂石車碰撞事故，化學槽車女駕駛受困，被消防人員救出送醫，無生命危險；事故現場處理近2小時後狀況排除，交通一度受影響。

台南市政府消防局於上午11時30分左右獲報，指稱在國道1號北向台南永康路段有化學槽車與砂石車事故，疑似1人受困車內，隨即出動人車前往救援，抵達現場後發現化學槽車女駕駛受困、意識清楚，經協助脫困，於中午12時30分左右將傷者救出送醫，初步檢傷沒有生命危險。

國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞稿指出，44歲邱姓女子上午11時29分駕駛營業半聯結車（化學槽車）經過國道1號北向315.6公里處，疑因未保持安全距離向左閃避追撞51歲曹姓男子駕駛的營業半聯結車（砂石車），造成1人受傷，沒有生命危險。

警消人員初步調查，化學槽車平時載運化學氣體，但事故發生時為空桶，這起事故造成交通嚴重堵塞，直到下午1時40分左右才完全排除恢復暢通，國道四隊呼籲駕駛人務必注意前方動態，並保持安全距離。

國道

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