女騎士直行遭右轉大貨車擦撞 慘死輪下葡萄掉滿地

顏姓男子今天下午3時許駕駛大貨車行經高雄市林園區鳳林路，欲右轉沿海路二段時，疑視線死角，擦撞後方直行的焦姓女騎士機車，導致焦連人帶車被捲入輪下，當場慘死，買的一袋葡萄掉滿地，顏被警方依過失致死罪送辦。

警方調查，顏姓男子（47歲）今天下午3時許，駕駛大貨車由鳳林路一段北向西右轉沿海路二段時，疑內輪差和視線死角，未注意後方由鳳林路一段北向南直行、由焦姓婦人（68歲）所騎乘的機車，車身當場擦撞焦婦的機車。

焦的機車被大貨車擦撞後，重心不穩，連人帶車倒地，人被捲入輪下，當場慘死輪下。