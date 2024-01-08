女騎士直行遭右轉大貨車擦撞 慘死輪下葡萄掉滿地
顏姓男子今天下午3時許駕駛大貨車行經高雄市林園區鳳林路，欲右轉沿海路二段時，疑視線死角，擦撞後方直行的焦姓女騎士機車，導致焦連人帶車被捲入輪下，當場慘死，買的一袋葡萄掉滿地，顏被警方依過失致死罪送辦。
警方調查，顏姓男子（47歲）今天下午3時許，駕駛大貨車由鳳林路一段北向西右轉沿海路二段時，疑內輪差和視線死角，未注意後方由鳳林路一段北向南直行、由焦姓婦人（68歲）所騎乘的機車，車身當場擦撞焦婦的機車。
焦的機車被大貨車擦撞後，重心不穩，連人帶車倒地，人被捲入輪下，當場慘死輪下。
警方獲報到場處理事故，對顏男施以酒測，無酒駕行為，顏辯稱，右轉彎時，疑視線死角，未注意焦的機車；由於焦婦當場死亡，警詢後，依過失致死罪將顏移送偵辦，詳細車禍肇責由交通分隊釐清判定。
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