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影／彰化員林倉庫大火 濃煙竄天際駭人消防搶救中

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，彰化縣消防局第二大隊出動搶救，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，火勢在4點9分已控制，目前仍搶救中。

這起倉庫火警發生在下午15時39分，倉庫為一樓RC構造、二樓鐵皮加蓋建築物，為電器維修店家，消防局出動各式消防車輛16輛、救護車1輛、消防人員及義消人員共36人出勤搶救。

消防人員到場立即佈署水線滅火搶救及周界防護任務，下午4時9分火勢控制，初步清查燃燒面積約50平方公尺，起火原因調查中。

員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困。圖／翻攝自彰化踢爆網
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困。圖／翻攝自彰化踢爆網
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，火勢在4點9分已控制，目前仍搶救中。圖／民眾提供
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，火勢在4點9分已控制，目前仍搶救中。圖／民眾提供
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，火勢在4點9分已控制，目前仍搶救中。圖／彰化消防局提供
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，火勢在4點9分已控制，目前仍搶救中。圖／彰化消防局提供
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，火勢在4點9分已控制，目前仍搶救中。圖／民眾提供
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，火勢在4點9分已控制，目前仍搶救中。圖／民眾提供
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，目前仍搶救中。圖／民眾提供
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，目前仍搶救中。圖／民眾提供
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，目前仍搶救中。圖／民眾提供
員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，目前仍搶救中。圖／民眾提供

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