影／彰化員林倉庫大火 濃煙竄天際駭人消防搶救中

彰化縣員林市育英路一處倉庫今天下午3點多發生火警，彰化縣消防局第二大隊出動搶救，由於濃煙及大火竄出相當駭人，所幸無人員受困，火勢在4點9分已控制，目前仍搶救中。

這起倉庫火警發生在下午15時39分，倉庫為一樓RC構造、二樓鐵皮加蓋建築物，為電器維修店家，消防局出動各式消防車輛16輛、救護車1輛、消防人員及義消人員共36人出勤搶救。