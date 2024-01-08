影／車手遭圍捕開車撞爛民車竄逃 警逮人驚險畫面曝光
新北市海山警方偵辦48歲潘姓男子遭詐欺案，今天下午與詐團相約在潘男住處取款，警方身穿便衣到場埋伏，見車手出現立即上前將出面取款的林姓車手逮捕，此時另一名在旁把方的車手見狀開車欲逃離，警方開車擋在前面，不料車手竟駕車衝撞警車，還波及一旁民車後逃逸，警方目前已鎖定嫌犯追緝中。
據了解，海山分局偵查隊與文聖派出所接獲潘姓民眾報案，遭詐騙集團騙取款項，對方後續又向潘男索取100萬現金。警方要求潘男佯裝配合，約定今天下午2時在潘男住處面交100萬元，警方則規劃警力在潘男住處周遭埋伏觀察。
不久後1名車手到場準備取款，還有1輛轎車在周遭監控。現場埋伏警力見狀立即上前逮捕前來取款的林男，同時警方偵防車也開到車手監控轎車前圍堵，不料該名監控車手察覺有異開車衝撞警車還波及一旁民車，隨後將犯案轎車棄置於大同街後徒步逃逸，警方目前已鎖定嫌犯身分積極追緝中。被逮的車手林男訊後將依詐欺罪嫌移請新北檢偵辦。
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