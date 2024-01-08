快訊

侯康配若當選將任閣揆？ 盧秀燕：台中選前之夜會報告

國3南港路段5車連環撞8人送醫 轎車遭壓扁「半截全毀」25歲男救出不治

不用找了！波音737 Max 9飛脫門板被尋獲 一名教師通報掉自家後院

國道3號南港路段5車連環事故 25歲男性送醫不治共1死7傷

聯合報／ 記者林昭彰／台北即時報導

國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。

國道公路警察局第九大隊副大隊長鄧明隆指出，警方是在上午11時6分接獲通報，國道3號北向16.3公里約南深路交流道的中、外側車道，發生5車連環追撞事故，1輛曳引拖板車不明原因追撞前方4輛轎車造成多人受傷。

其中1輛銀色轎車撞擊最嚴重，後半截車身嚴重擠壓變形，導致車內2人受困，消防隊用破壞器材協助救人，1名25歲吳姓男子救出時已無生命跡象，由救護車送往台北醫學大學附設醫院急救，下午仍因傷重宣告不治。

另外還有7人受傷送醫，2名22歲男子頭部創傷分別送北醫附醫、忠孝醫院； 30歲女性意識不清，顏面創傷，送內湖三總；35歲男性、28歲女性頸部、胸口疼痛，送國泰醫院；24歲男性、21歲女性送忠孝醫院。

這起車禍造成後方車流回堵約6公里，下午1時15分左右拖吊清理後排除路況，洪姓聯結車駕駛警詢後將依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦，詳細肇事原因由國道9隊木柵分隊調查中。

國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。記者林昭彰／翻攝

國道 北醫

延伸閱讀

國道3號南港段5車碰撞釀8傷送醫 1男命危

澎湖輪啟航4月破首樁運毒案 2男轎車藏毒民宿落網遭押

報案時還能通話...國道6車連環撞台積電副理下車協助遭撞 傷重不治

國3新竹段晚間重大車禍 兩人下車處理車禍遭追撞

相關新聞

國道3號南港路段5車連環事故 25歲男性送醫不治共1死7傷

國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送...

阿里山公路轎車滑落山坡 救難隊下切拉起駕駛已無生命跡象

嘉義縣台18線阿里山公路今早發生車禍，46歲陳姓男子開車載著6歲兒子上山，途中不慎滑落30公尺深山坡，6歲男童臉部擦挫傷...

影／車手遭圍捕開車撞爛民車竄逃 警逮人驚險畫面曝光

新北市海山警方偵辦48歲潘姓男子遭詐欺案，今天下午與詐團相約在潘男住處取款，警方身穿便衣到場埋伏，見車手出現立即上前將出...

影／網紅退休警違停遇拖吊 錄影怒嗆女警態度不佳要脅PO網

經常拍影片挑警察值勤毛病的蕭姓退休員警，昨天帶妻女到新北市二重疏洪道參加活動，不找停車場卻違停在橋梁匝道口紅線坐在車內休...

影／德州撲克賭場藏身士林夜市藝廊 警破獲抓18人送辦

吳姓男子在知名士林觀光夜市開設藝廊，涉以藝術之名，非法經營德州撲克職業賭場，甚至在臉書招攬賭客上門，士林警分局長期蒐證，...

北市女內衣褲晾陽台被偷 她裝監視器抓賊...發現「動作超誇張」

謝姓男子半夜騎車到北市文山區，見他人住家一樓陽台晾曬女生內衣褲，興起歹念偷走，被害者發現貼身衣物不翼而飛報警，警方循線調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。