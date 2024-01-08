國道3號南港路段5車連環事故 25歲男性送醫不治共1死7傷

國道3號北向南港路段，今天上午11時許發生聯結車追撞4輛小型車嚴重車禍，造成8人分別受到輕重傷，其中1名25歲吳姓男子送醫急救之後，仍因傷重宣告不治，事故原因仍由警方調查中。

國道公路警察局第九大隊副大隊長鄧明隆指出，警方是在上午11時6分接獲通報，國道3號北向16.3公里約南深路交流道的中、外側車道，發生5車連環追撞事故，1輛曳引拖板車不明原因追撞前方4輛轎車造成多人受傷。

其中1輛銀色轎車撞擊最嚴重，後半截車身嚴重擠壓變形，導致車內2人受困，消防隊用破壞器材協助救人，1名25歲吳姓男子救出時已無生命跡象，由救護車送往台北醫學大學附設醫院急救，下午仍因傷重宣告不治。

另外還有7人受傷送醫，2名22歲男子頭部創傷分別送北醫附醫、忠孝醫院； 30歲女性意識不清，顏面創傷，送內湖三總；35歲男性、28歲女性頸部、胸口疼痛，送國泰醫院；24歲男性、21歲女性送忠孝醫院。