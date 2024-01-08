年前想賺一桶金！桃園男陷投資詐騙險失24萬 警急勸阻
桃園市大園區一名69歲溫姓男子，日前在通訊軟體上加入股票投資群組，投資專員告知溫男只要出錢請人操盤，不用多花心力就能穩定獲利，溫男信以為真想在過年前賺一桶金，今上午前往銀行準備匯款新幣24萬元，被行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。
大園分局大園派出所今上午接獲銀行通報，溫男欲臨櫃匯款24萬元，但行員詢問他匯款用途及對方資訊，溫男僅表示是請朋友來修繕房屋，但他在回答問題時眼神飄忽不定，說話也支支吾吾，對於修繕的細節也說得不清不楚，行員察覺有異於是通報警方到場關心。
警方獲報到場了解，溫男在員警的追問下，終於坦承是在通訊軟體上加入股票投資群組，投資專員聲稱只要投入資金就會有專人幫忙操盤，保證獲利穩賺不賠，且因為投資管道要保密，投資專員特別提醒他，在臨櫃匯款時要向行員說資金是用來修繕房屋，才不會被人發現。
員警一聽馬上就察覺這是常見的假投資詐騙手法，隨即以實際的案例向溫男勸說，溫男才驚覺受騙上當，感謝員警及時提醒，沒讓他越陷越深。警方提醒，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，請民眾不要相信來路不明的投資管道，更不要輕易匯款，如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言