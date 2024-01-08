年前想賺一桶金！桃園男陷投資詐騙險失24萬 警急勸阻

桃園市大園區一名69歲溫姓男子，日前在通訊軟體上加入股票投資群組，投資專員告知溫男只要出錢請人操盤，不用多花心力就能穩定獲利，溫男信以為真想在過年前賺一桶金，今上午前往銀行準備匯款新幣24萬元，被行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。

大園分局大園派出所今上午接獲銀行通報，溫男欲臨櫃匯款24萬元，但行員詢問他匯款用途及對方資訊，溫男僅表示是請朋友來修繕房屋，但他在回答問題時眼神飄忽不定，說話也支支吾吾，對於修繕的細節也說得不清不楚，行員察覺有異於是通報警方到場關心。

警方獲報到場了解，溫男在員警的追問下，終於坦承是在通訊軟體上加入股票投資群組，投資專員聲稱只要投入資金就會有專人幫忙操盤，保證獲利穩賺不賠，且因為投資管道要保密，投資專員特別提醒他，在臨櫃匯款時要向行員說資金是用來修繕房屋，才不會被人發現。