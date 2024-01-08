花蓮女騎士橫越2車道左轉遭貨車撞倒拖行 送醫不治

花蓮新城鄉台9線170.7公里處今天上午發生死亡車禍，66歲吳姓婦人騎乘機車從慢車道橫越2個車道左轉，遭後方急駛而來小貨車撞上，拖行數公尺才停下來，吳婦傷重送醫不治。

警方初步調查，吳婦騎乘普通重型機車，上午10時50分左右在台9線170.7公里處欲左轉時，不慎與後方、南往北的36歲李姓男子所駕駛的營業小貨車發生擦撞，造成吳婦受傷，經送花蓮慈濟醫院救治，仍宣告不治。

經查李男持照正常、無酒精反應，吳女持有普通輕型機車駕照，酒精檢測待醫院抽血檢驗，至於確切肇事原因尚待警方調查釐清。

根據路口監視器拍下畫面，可見機車原騎在慢車道，女騎士一度回頭看後方有無來車，然後橫越2個車道左轉，此時急駛而來的小貨車猛然撞上，女騎士連人帶車被撞倒拖行數公尺才停了下來，機車零件散落一地。

消防人員獲報趕赴現場，發現女騎士已失去意識，緊急送醫急救，但仍因傷重宣告不治。