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北市女內衣褲晾陽台被偷 她裝監視器抓賊...發現「動作超誇張」
謝姓男子半夜騎車到北市文山區，見他人住家一樓陽台晾曬女生內衣褲，興起歹念偷走，被害者發現貼身衣物不翼而飛報警，警方循線調閱監視器畫面，半個月內清查出他身分通知到案說明，警詢後依竊盜罪送辦。
文山一警方日前接獲報案，被害者蘇女（30歲）稱晾曬於自家陽台的貼身衣物莫名奇怪不見，懷疑有人偷走，報警後把內衣褲移到室內晾曬，同時安裝監視器抓賊。
警方獲悉調閱監視器畫面，發現犯嫌相當狡猾，多挑半夜4點多無人之際下手，還戴安全帽、口罩遮掩面容，再用毛巾掩蓋車牌，經擴大清查，半個月內釐清出他身分是謝男（40歲），通知到案說明。
謝男到案時否認犯行，推託沒有得手任何內衣褲，但警方證據明確，且被害者蘇女事後也提供監視器畫面，明顯可見他誇張的站上機車，試圖再偷內衣褲未果，警詢後依竊盜罪送辦。
文山一警方提醒民眾應妥善做好防竊措施，也可向警察機關申請免費「治安風水師」服務，警方將到府針對住宅環境提供防竊建議，提升民眾自衛防護能力。
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